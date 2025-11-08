Помог автогол. Черноморец спасся от поражения в матче с Металлистом
Поединок прошел в Ужгороде на стадионе «Авангард»
В субботу, 8 ноября, в матче 15-го тура Первой лиги «Металлист» встретился с «Черноморцем». Поединок завершился вничью 1:1.
Счет в матче открыли хозяева поля. На 25-й минуте голкипер «Черноморца» отразил удар, а Максим Багачанский опередил защитников и добил мяч в сетку.
Отыгрались одесситы в начале второго тайма. И помог им в этом игрок «Металлиста». После подачи Юрия Романюка Богдан Порох срезал мяч в свои ворота.
Игра завершилась со счетом 1:1. «Черноморец» снова потерял очки.
Первая лига. 15-й тур, 8 ноября. Ужгород, стадион «Авангард»
«Металлист» Харьков – «Черноморец» Одесса – 1:1
Голы: Багачанский, 25 – Порох, 47 (автогол)
