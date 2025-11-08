Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Помог автогол. Черноморец спасся от поражения в матче с Металлистом
Первая лига
Металлист
08.11.2025 13:00 – FT 1 : 1
Черноморец
Украина. Первая лига
08 ноября 2025, 15:11
Помог автогол. Черноморец спасся от поражения в матче с Металлистом

Поединок прошел в Ужгороде на стадионе «Авангард»

08 ноября 2025, 15:11
Помог автогол. Черноморец спасся от поражения в матче с Металлистом
ФК Черноморец

В субботу, 8 ноября, в матче 15-го тура Первой лиги «Металлист» встретился с «Черноморцем». Поединок завершился вничью 1:1.

Счет в матче открыли хозяева поля. На 25-й минуте голкипер «Черноморца» отразил удар, а Максим Багачанский опередил защитников и добил мяч в сетку.

Отыгрались одесситы в начале второго тайма. И помог им в этом игрок «Металлиста». После подачи Юрия Романюка Богдан Порох срезал мяч в свои ворота.

Игра завершилась со счетом 1:1. «Черноморец» снова потерял очки.

Первая лига. 15-й тур, 8 ноября. Ужгород, стадион «Авангард»

«Металлист» Харьков – «Черноморец» Одесса – 1:1

Голы: Багачанский, 25 – Порох, 47 (автогол)

Видеозапись матча

Инфографика

Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
