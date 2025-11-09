Александр КУЧЕР: «Мы понимали, что очень трудная игра будет»

В матче 15-го тура Первой лиги «Черноморец» и «Металлист» сыграли вничью 1:1. Результат поединка прокомментировал наставник одесского клуба Александр Кучер.

«Такой бойцовский матч получился. Очень много борьбы, много желания было у игроков одной и второй команды. Хотели победить. Было много стыков. Может, зрелищного футбола не получилось, но все хотели победить. Думаю, закономерный результат.

Удалось ли Металлисту удивить? Нет, мы понимали, что очень трудная игра будет. Металлист всегда давал бой. Где-то в конце там не хватало, может класса, какого-то опыта, потому что многие молодые игроки и поэтому они теряли очки, которые нужны были команде. Сегодня они выдержали, в конце не пропустили молодцы. Ребята с желанием трудятся, отдаются и растут вместе с Металлистом.

Ранняя замена Попова? Проблема в том, что Лунев не очень хорошо почувствовал себя, дискомфорт был и выпустили Попова. Где-то он, может, не вошел в игру, потому что не готовился, не разминался полноценно с командой, и может из-за этого не хватило его. Он не вошел в игру. Надо было произвести замену», – сказал Александр Кучер.