Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр КУЧЕР: «Мы понимали, что очень трудная игра будет»
Первая лига
Металлист
08.11.2025 13:00 – FT 1 : 1
Черноморец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
09 ноября 2025, 11:52 | Обновлено 09 ноября 2025, 11:53
429
0

Александр КУЧЕР: «Мы понимали, что очень трудная игра будет»

Главный тренер «Черноморца» прокомментировал потерю очков в матче с «Металлистом»

09 ноября 2025, 11:52 | Обновлено 09 ноября 2025, 11:53
429
0
Александр КУЧЕР: «Мы понимали, что очень трудная игра будет»
ФК Черноморец. Александр Кучер

В матче 15-го тура Первой лиги «Черноморец» и «Металлист» сыграли вничью 1:1. Результат поединка прокомментировал наставник одесского клуба Александр Кучер.

«Такой бойцовский матч получился. Очень много борьбы, много желания было у игроков одной и второй команды. Хотели победить. Было много стыков. Может, зрелищного футбола не получилось, но все хотели победить. Думаю, закономерный результат.

Удалось ли Металлисту удивить? Нет, мы понимали, что очень трудная игра будет. Металлист всегда давал бой. Где-то в конце там не хватало, может класса, какого-то опыта, потому что многие молодые игроки и поэтому они теряли очки, которые нужны были команде. Сегодня они выдержали, в конце не пропустили молодцы. Ребята с желанием трудятся, отдаются и растут вместе с Металлистом.

Ранняя замена Попова? Проблема в том, что Лунев не очень хорошо почувствовал себя, дискомфорт был и выпустили Попова. Где-то он, может, не вошел в игру, потому что не готовился, не разминался полноценно с командой, и может из-за этого не хватило его. Он не вошел в игру. Надо было произвести замену», – сказал Александр Кучер.

События матча

48’
ГОЛ ! Автогол забил Богдан Порох (Металлист).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Багачанский (Металлист).
По теме:
Шахтер Донецк – Полтава. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Виноваты болельщики. КДК оштрафовал Шахтер и Динамо после Классико
Динамо Киев – ЛНЗ Черкассы. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса пресс-конференция Первая лига Украины Металлист Харьков Андрей Анищенко Металлист - Черноморец Александр Кучер
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Теннис | 08 ноября 2025, 21:21 13
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals

Шахтер – СК Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 09 ноября 2025, 07:15 36
Шахтер – СК Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – СК Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Отрыв от преследователей может увеличится еще сильнее

Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
Футбол | 09.11.2025, 07:10
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
Известны оценки Ваната и Цыганкова после победы Жироны в матче чемпионата
Футбол | 08.11.2025, 17:35
Известны оценки Ваната и Цыганкова после победы Жироны в матче чемпионата
Известны оценки Ваната и Цыганкова после победы Жироны в матче чемпионата
Желание Гвардиолы. Ман Сити приблизился к подписанию контракта со звездой
Футбол | 09.11.2025, 12:44
Желание Гвардиолы. Ман Сити приблизился к подписанию контракта со звездой
Желание Гвардиолы. Ман Сити приблизился к подписанию контракта со звездой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Фьюри предупредил Усика, что есть боксер, который может его нокаутировать
Фьюри предупредил Усика, что есть боксер, который может его нокаутировать
08.11.2025, 02:44 1
Бокс
Роман ГРИГОРЧУК: «В Лиге чемпионов играют Кайрат, Пафос... Вдумайтесь»
Роман ГРИГОРЧУК: «В Лиге чемпионов играют Кайрат, Пафос... Вдумайтесь»
07.11.2025, 18:31 7
Футбол
ВИДЕО. За что голкипер Кривбасса получил красную в матче УПЛ против Карпат
ВИДЕО. За что голкипер Кривбасса получил красную в матче УПЛ против Карпат
08.11.2025, 18:42
Футбол
В команде Усика выступили с условием для боя против Мозеса Итаумы
В команде Усика выступили с условием для боя против Мозеса Итаумы
08.11.2025, 05:22
Бокс
КВАРЦЯНЫЙ: «Этого форварда уже потеряли. Он бы помог сборной Украины»
КВАРЦЯНЫЙ: «Этого форварда уже потеряли. Он бы помог сборной Украины»
07.11.2025, 21:07
Футбол
Сборная Украины оформила камбэк и обыграла Румынию
Сборная Украины оформила камбэк и обыграла Румынию
08.11.2025, 00:05 5
Хоккей
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
07.11.2025, 08:06 3
Футбол
Стали известны дата и детали плей-офф отбора к ЧМ-2026. Важно для Украины
Стали известны дата и детали плей-офф отбора к ЧМ-2026. Важно для Украины
07.11.2025, 20:49 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем