В субботу, 8 ноября состоится поединок 15-го тура Первой лиги Украины между «Металлистом» и «Черноморцем». По киевскому времени игра начнется в 13:00.

Металлист

Харьковчане, откровенно говоря, проводят свой далеко не самый лучший сезон. За 13 игр Первой лиги команде удалось получить 12 зачетных пунктов, благодаря которым она занимает 12-ю строчку турнирной таблицы. Однако от «Чернигова», открывающего зону переходных игр, «зелено-желтых» отделяет всего 1 балл (кроме этого у «тигров» есть 2 игры в запасе).

С Кубка Украины «Металлист» вылетел на стадии 1/16 финала после поражения против «ЛНЗ».

Черноморец

Одесская команда проводила феноменальный сезон, однако сейчас ее показатели действительно пошли вниз. До 11 тура клуб шел практически без осечек и возглавлял турнирную таблицу Первой лиги, но после серии ничейных результатов опустился на 2-ю строчку с 31 баллами на балансе. Сейчас главный конкурент «Черноморца» за чемпионство, «Буковина», опережает клуб на 7 зачетных пунктов.

Из Кубка Украины одесситы вылетели после поражения против «Агротеха» и стадии 1/16 финала.

Личные встречи

Последний раз клубы играли между собой еще в 2023 году. Тогда победу со счетом 3:0 одержал «Черноморец».

Интересные факты

«Черноморец» одержал лишь 1 победу в последних 5 матчах. На счету команды также 3 ничьи и 1 поражение.

«Черноморец» пропустил 6 голов в текущем сезоне Первой лиги – лучший результат среди всех команд.

«Металлист» не одержал ни одной победы в домашних играх этого сезона. На счету команды 4 поражения и 3 ничьи.

Прогноз

Я поставлю на победу Черноморца с коэффициентом 1.75.