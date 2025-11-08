Несчастный случай. Верес переиграл Рух

Данное противостояние точно обещало быть интересным с точки зрения борьбы за победу: «Верес» набрал неплохую форму из четырех матчей без поражений, в то время как «Рух» продолжает находиться в аутсайдерах. К тому же подопечные Олега Шандрука накануне поединка также находились недалеко от зоны вылета, поэтому для них этот матч также был не менее важен.

Что касается кадровых изменений, то Шандрук оставил состав, который выиграл у «Эпицентра» без изменений, в то время как Федык произвел две замены: вместо Романа и Клайвера вышли отбывший дисквалификацию Лях и Рунич.

С самого начала встречи обе команды начали навязывать борьбу друг другу. Первый момент поединка был создан после 10-й минуты, когда Герета отбил удар со штрафного в исполнении Бойко. У хозяев также неплохо угрожал воротам соперника Годя, но на первый его удар среагировал Герета, а второй пришелся выше ворот.

У «Руха» единственный момент в первом тайме был создан после стандарта, однако Горох спас свою команду после непростого удара головой Фаала. Гости также могли рассчитывать на пенальти, однако Дьёрдь после просмотра VAR отменил одиннадцатиметровый в ворота «Вереса».

Второй тайм начался с удара с лету в исполнении Фаала – Горох снова ликвидировал угрозу от собственных ворот. Ровенчане также пытались отвечать опасностью у чужих ворот, однако их удары не боялись принимать на себя защитника «Руха». Однако «Верес» все же смог забить в чужие ворота. Удар со штрафного от Бойко получился мягко говоря, неудачным, однако рикошет от колена Ляха дезориентировал голкипера и залетел в ворота.

Буквально после пропущенного гола мог сравнивать счет Фаал, но на его удар снова среагировал Горох. Также свои моменты имели Помба и Рунич, однако их удары были больше разминкой для вратарей. В конце матча «Рух» имел две возможности спастись от проигрыша, но удар Копыны в упор заблокировал защитник, а Холод в компенсированное время пробил головой мимо ворот.

«Верес набирает 16 очков, и на время отдаляется от зоны переходных матчей. Беспроигрышная серия команды составляет уже пять поединков. Подопечные Федыка все также находятся на предпоследнем месте в турнирной таблице.

Следующие поединки обоих коллективов запланированы на 23 ноября: «Верес» сыграет против «Кривбасса», тогда как «Рух» встретится с «Кудровкой».

Украинская Премьер-лига. 12-й тур.

«Верес» - «Рух» - 1:0

Голы: Бойко, 55

Предупреждения: Бойко, 64, Горох, 84, Тарануха, 90+2 – Холод, 27, Притула, 31, Эдсон Фернандо, 80

«Верес»: Горох – Смиян, Вовченко, Харатин, Ципот, Стамулис – Помба, Бойко, Годя (Клёц, 75), Шарай (Пушкуца, 90+3) – Айдин (Тарануха, 75)

«Рух»: Герета – Лях, Холод, Слюбик, Копына – Эдсон Фернандо – Рунич (Алмазбеков, 76), Пидгурский (Слюсар, 59), Притула (Сапуга, 59), Квасница (Клайвер, 59) – Фаал

Арбитр: Назарий Дьёрдь (Ужгород)

Стадион: «Авангард» (Ровно)

Удары (в створ): 10 (5) – 12 (7)

Угловые: 4 – 7

Оффсайды: 1 – 1

ВЕРЕС – РУХ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 6°C