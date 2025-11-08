Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Несчастный случай. Верес переиграл Рух
Премьер-лига
Верес
08.11.2025 15:30 – FT 1 : 0
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 ноября 2025, 17:33 | Обновлено 08 ноября 2025, 18:38
2319
3

Несчастный случай. Верес переиграл Рух

Беспроигрышная серия команди Шандрука увеличилась до пяти матчей подряд

08 ноября 2025, 17:33 | Обновлено 08 ноября 2025, 18:38
2319
3 Comments
Несчастный случай. Верес переиграл Рух
УПЛ

Данное противостояние точно обещало быть интересным с точки зрения борьбы за победу: «Верес» набрал неплохую форму из четырех матчей без поражений, в то время как «Рух» продолжает находиться в аутсайдерах. К тому же подопечные Олега Шандрука накануне поединка также находились недалеко от зоны вылета, поэтому для них этот матч также был не менее важен.

Что касается кадровых изменений, то Шандрук оставил состав, который выиграл у «Эпицентра» без изменений, в то время как Федык произвел две замены: вместо Романа и Клайвера вышли отбывший дисквалификацию Лях и Рунич.

С самого начала встречи обе команды начали навязывать борьбу друг другу. Первый момент поединка был создан после 10-й минуты, когда Герета отбил удар со штрафного в исполнении Бойко. У хозяев также неплохо угрожал воротам соперника Годя, но на первый его удар среагировал Герета, а второй пришелся выше ворот.

У «Руха» единственный момент в первом тайме был создан после стандарта, однако Горох спас свою команду после непростого удара головой Фаала. Гости также могли рассчитывать на пенальти, однако Дьёрдь после просмотра VAR отменил одиннадцатиметровый в ворота «Вереса».

Второй тайм начался с удара с лету в исполнении Фаала – Горох снова ликвидировал угрозу от собственных ворот. Ровенчане также пытались отвечать опасностью у чужих ворот, однако их удары не боялись принимать на себя защитника «Руха». Однако «Верес» все же смог забить в чужие ворота. Удар со штрафного от Бойко получился мягко говоря, неудачным, однако рикошет от колена Ляха дезориентировал голкипера и залетел в ворота.

Буквально после пропущенного гола мог сравнивать счет Фаал, но на его удар снова среагировал Горох. Также свои моменты имели Помба и Рунич, однако их удары были больше разминкой для вратарей. В конце матча «Рух» имел две возможности спастись от проигрыша, но удар Копыны в упор заблокировал защитник, а Холод в компенсированное время пробил головой мимо ворот.

«Верес набирает 16 очков, и на время отдаляется от зоны переходных матчей. Беспроигрышная серия команды составляет уже пять поединков. Подопечные Федыка все также находятся на предпоследнем месте в турнирной таблице.

Следующие поединки обоих коллективов запланированы на 23 ноября: «Верес» сыграет против «Кривбасса», тогда как «Рух» встретится с «Кудровкой».

Украинская Премьер-лига. 12-й тур.

«Верес» - «Рух» - 1:0

Голы: Бойко, 55

Предупреждения: Бойко, 64, Горох, 84, Тарануха, 90+2 – Холод, 27, Притула, 31, Эдсон Фернандо, 80

«Верес»: Горох – Смиян, Вовченко, Харатин, Ципот, Стамулис – Помба, Бойко, Годя (Клёц, 75), Шарай (Пушкуца, 90+3) – Айдин (Тарануха, 75)

«Рух»: Герета – Лях, Холод, Слюбик, Копына – Эдсон Фернандо – Рунич (Алмазбеков, 76), Пидгурский (Слюсар, 59), Притула (Сапуга, 59), Квасница (Клайвер, 59) – Фаал

Арбитр: Назарий Дьёрдь (Ужгород)

Стадион: «Авангард» (Ровно)

Удары (в створ): 10 (5) – 12 (7)

Угловые: 4 – 7

Оффсайды: 1 – 1

ВЕРЕС – РУХ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 6°C

По теме:
Металлист – Черноморец – 1:1. Боевая ничья. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. За что голкипер Кривбасса получил красную в матче УПЛ против Карпат
Карпаты – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес Ровно Рух Львов Верес - Рух отчеты
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»
Бокс | 08 ноября 2025, 00:17 0
Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»
Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»

Британец выделил Майка Тайсона

КВАРЦЯНЫЙ: «Этого форварда уже потеряли. Он бы помог сборной Украины»
Футбол | 07 ноября 2025, 21:07 0
КВАРЦЯНЫЙ: «Этого форварда уже потеряли. Он бы помог сборной Украины»
КВАРЦЯНЫЙ: «Этого форварда уже потеряли. Он бы помог сборной Украины»

Специалист считает, что Филипп Будковский мог бы добиться большего

ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
Футбол | 08.11.2025, 08:34
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
Нехватка ресурсов. Металлист 1925 не справился с интенсивностью Зари
Футбол | 08.11.2025, 15:08
Нехватка ресурсов. Металлист 1925 не справился с интенсивностью Зари
Нехватка ресурсов. Металлист 1925 не справился с интенсивностью Зари
ВИДЕО. Он снова сделал это. Как Цыганков отпраздновал победный гол
Футбол | 08.11.2025, 17:19
ВИДЕО. Он снова сделал это. Как Цыганков отпраздновал победный гол
ВИДЕО. Он снова сделал это. Как Цыганков отпраздновал победный гол
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Andromed
Верес останнім часом набрав непоганий хід
Ответить
+1
8number
Випадок не випадок, а Верес своє бере із року в рік. Стабільний середняк, молодці.
Ответить
+1
C.Пеклов
Гол схожий на той,що забив Уєльс у ворота України,коли м'яч рикошетом від Ярмоли опинився у воротах.
Ответить
0
Популярные новости
Динамо – Зриньски – 6:0. Разгром в Люблине. Видео голов и обзор матча
Динамо – Зриньски – 6:0. Разгром в Люблине. Видео голов и обзор матча
07.11.2025, 00:40
Футбол
Бывший футболист сборной после проблем с ТЦК покинул Украину
Бывший футболист сборной после проблем с ТЦК покинул Украину
07.11.2025, 07:33 16
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
07.11.2025, 08:06 3
Футбол
Менеджер Усика: «Он не будет драться с ним ни при каких обстоятельствах»
Менеджер Усика: «Он не будет драться с ним ни при каких обстоятельствах»
07.11.2025, 02:12
Бокс
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
07.11.2025, 06:42 5
Бокс
Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку
Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку
07.11.2025, 07:02 10
Футбол
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
07.11.2025, 01:32 1
Футбол
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
07.11.2025, 06:23 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем