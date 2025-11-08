Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Верес – Рух. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Верес
08.11.2025 15:30 - : -
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 ноября 2025, 02:19 | Обновлено 08 ноября 2025, 02:21
8
0

Верес – Рух. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией 12-го тура Украинской Премьер-лиги

08 ноября 2025, 02:19 | Обновлено 08 ноября 2025, 02:21
8
0
Верес – Рух. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В субботу, 8 ноября, состоится поединок 12-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Верес» встретится с «Рухом». Матч пройдет в Ровно на поле стадиона «Авангард», игра начнется в 15:30.

Игра ровенчан сейчас вышла на более качественный уровень, в сравнении со стартом сезона, ведь команда Шандрука сейчас демонстрирует неплохие результаты, несмотря на близость к зоне вылета. В последних четырех поединках «Вересу» удалось выиграть у «Эпицентра», и трижды сыграть вничью (с «Оболонью», «Александрией» и «Зарей»). «Рух» наоборот находится в поиске оптимальных результатов, потому что недавно команда завершила свои выступления в Кубке Украины, проиграв «ЛНЗ», та и в матче против «Зари» львоване имели все шансы брать очки, забей Притула пенальти. Однако теперь непримиримые соперники сойдутся в очном поединке, который при участии этих коллективов всегда превращается в настоящие баталии.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Рух», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Верес
8 ноября 2025 -
15:30
Рух Львов
Победа Вереса 2.32 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Верес – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ВИДЕО. Риццоли прокомментировал спорные судейские моменты 11-го тура УПЛ
ФОТО. Траоре вернулся. Шахтер провел фитнес-тренировку, переключаясь на УПЛ
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес Ровно Рух Львов Олег Шандрук Иван Федык Верес - Рух текстовая трансляция
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

САБО: «А что вообще делал на поле этот игрок Динамо? Ну просто никакой»
Футбол | 07 ноября 2025, 22:02 22
САБО: «А что вообще делал на поле этот игрок Динамо? Ну просто никакой»
САБО: «А что вообще делал на поле этот игрок Динамо? Ну просто никакой»

Йожеф не в восторге от игры Буяльского и Пихаленка

Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Футбол | 07 ноября 2025, 06:23 18
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо

Горняки забили 2 гола Брейдаблику, а Динамо отгрузило 6 мячей Зринськи

Александр ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, я был вынужден его заменить»
Футбол | 07.11.2025, 07:23
Александр ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, я был вынужден его заменить»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, я был вынужден его заменить»
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
Футбол | 07.11.2025, 08:06
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Они не на том уровне, что были раньше»
Футбол | 08.11.2025, 02:02
Юрий ВЕРНИДУБ: «Они не на том уровне, что были раньше»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Они не на том уровне, что были раньше»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
06.11.2025, 23:56 149
Футбол
Лидер Реала рассказал Алонсо печальные новости о Лунине
Лидер Реала рассказал Алонсо печальные новости о Лунине
06.11.2025, 08:59 7
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Мы не можем позволить, чтобы это произошло в боксе»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Мы не можем позволить, чтобы это произошло в боксе»
07.11.2025, 04:42 1
Бокс
Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку
Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку
07.11.2025, 07:02 5
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Из этого игрока Динамо может быть серьезный футболист»
МАРКЕВИЧ: «Из этого игрока Динамо может быть серьезный футболист»
07.11.2025, 08:33
Футбол
«Без колебаний». Красюк может стать промоутером легенды бокса из Украины
«Без колебаний». Красюк может стать промоутером легенды бокса из Украины
07.11.2025, 04:02
Бокс
ВИДЕО. Риццоли объяснил, почему Динамо должно было бить пенальти Шахтеру
ВИДЕО. Риццоли объяснил, почему Динамо должно было бить пенальти Шахтеру
06.11.2025, 01:55 102
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем