В субботу, 8 ноября, состоится поединок 12-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Верес» встретится с «Рухом». Матч пройдет в Ровно на поле стадиона «Авангард», игра начнется в 15:30.

Игра ровенчан сейчас вышла на более качественный уровень, в сравнении со стартом сезона, ведь команда Шандрука сейчас демонстрирует неплохие результаты, несмотря на близость к зоне вылета. В последних четырех поединках «Вересу» удалось выиграть у «Эпицентра», и трижды сыграть вничью (с «Оболонью», «Александрией» и «Зарей»). «Рух» наоборот находится в поиске оптимальных результатов, потому что недавно команда завершила свои выступления в Кубке Украины, проиграв «ЛНЗ», та и в матче против «Зари» львоване имели все шансы брать очки, забей Притула пенальти. Однако теперь непримиримые соперники сойдутся в очном поединке, который при участии этих коллективов всегда превращается в настоящие баталии.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Рух», за которой можно следить в украинской версии сайта.