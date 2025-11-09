Шандрук объяснил победу Вереса над Рухом в УПЛ: «Бойко и должен забивать»

Главный тренер ровенского Вереса Олег Шандрук поделился эмоциями после победы своей команды над львовским Рухом в матче 12 тура Украинской Премьер-лиги.

– Сегодня нам не хватило холоднокровности в завершающей стадии атак, чтобы избежать нервной концовки матча. Когда мы в тренировочном процессе наигрываем большинство, игроки спокойно реализуют такие моменты. Сегодня же немного не хватило хладнокровия и терпения.

Я думаю, что можно было спокойно забивать гол и не доводить до такой концовки игры. Потому что было бы очень обидно снова потерять победу на собственном поле.

Действительно неплохая игра была у нас в Тернополе против Эпицентра. Да и по работе на тренировках мы не видели необходимости корректировать стартовый состав. Хотя, я не против ротации. Конкуренция – это всегда хорошо.

В конце игры мы Игоря Харатина отправили пятым в оборону. Понимали, что уже будет больше длинных передач, Марко Сапуга поднялся выше, плюс Бабукар Фал у Руха есть. И даже перед самым свистком у них был момент. А мы не имели права так играть – это концентрация.

Возможно, для болельщиков это хорошо, потому что интрига есть до конца. Есть что вспомнить. Для меня было бы лучше, если бы мы реализовали моменты и – 2:0 спокойно закончили игру. Но хорошо, что победили. Не будем гневить Бога. Есть три очка. Очень важны, я бы хотел это подчеркнуть. И хотел бы поздравить наших болельщиков, потому что мы давно не радовали болельщиков домашней победой.

Виталий Бойко второй матч подряд решающие голы забивает. Это его функция, он ее сейчас выполняет и ничего удивительного здесь нет. Напротив, мы его постоянно спрашиваем, почему он не бьет чаще. Потому что у него очень хороший удар. Рад, что он чувствует, что может забивать и сейчас уже больше ищет моментов даже в тренировочном процессе. И эти голы придают ему уверенность.

Относительно выхода Игната Пушкуцы – понимали, что нужно произвести тактическую замену. Но также хотели поблагодарить его за вчерашнюю игру. Да и не только. Я вижу, как он работает. У него есть определенные задатки. Надеемся, что он опять же будет доверять процессу, будет терпеть и ждать свои минуты на уровне УПЛ. Сегодня отблагодарили за работу на тренировках и надеемся, что он в дальнейшем будет продолжать прогрессировать, – сказал Шандрук.