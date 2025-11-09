Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ФОТО. Анджелина Джоли «посетила» один из клубов УПЛ

Ровенский Верес рассказал о «визите» Анджелины Джоли

Getty Images/Global Images Ukraine. Анджелина Джоли

5 ноября появились сообщения, что голливудская актриса Анджелина Джоли посетила Херсон как посол доброй воли ЮНИСЕФ, чтобы поддержать детей в прифронтовой зоне.

Новость о визите звезды вызвала настоящий ажиотаж в соцсетях. К обсуждению присоединился и ровенский «Верес», который перед матчем УПЛ против «Руха» опубликовал шуточный пост:

«Анджелина Джоли заглянула не только в Херсон, но и к нам – на стадион «Авангард»».

На снимке актриса стоит рядом с футболистами клуба – разумеется, это фотошоп.

