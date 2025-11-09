Другие новости09 ноября 2025, 00:33 |
ФОТО. Анджелина Джоли «посетила» один из клубов УПЛ
Ровенский Верес рассказал о «визите» Анджелины Джоли
09 ноября 2025, 00:33 |
5 ноября появились сообщения, что голливудская актриса Анджелина Джоли посетила Херсон как посол доброй воли ЮНИСЕФ, чтобы поддержать детей в прифронтовой зоне.
Новость о визите звезды вызвала настоящий ажиотаж в соцсетях. К обсуждению присоединился и ровенский «Верес», который перед матчем УПЛ против «Руха» опубликовал шуточный пост:
«Анджелина Джоли заглянула не только в Херсон, но и к нам – на стадион «Авангард»».
На снимке актриса стоит рядом с футболистами клуба – разумеется, это фотошоп.
