ФОТО. Анджелина Джоли «посетила» один из клубов УПЛ

5 ноября появились сообщения, что голливудская актриса Анджелина Джоли посетила Херсон как посол доброй воли ЮНИСЕФ, чтобы поддержать детей в прифронтовой зоне.

Новость о визите звезды вызвала настоящий ажиотаж в соцсетях. К обсуждению присоединился и ровенский «Верес», который перед матчем УПЛ против «Руха» опубликовал шуточный пост:

«Анджелина Джоли заглянула не только в Херсон, но и к нам – на стадион «Авангард»».

На снимке актриса стоит рядом с футболистами клуба – разумеется, это фотошоп.