Премьер-лига
Верес
08.11.2025 15:30 - : -
Рух Львов
Украина. Премьер лига
08 ноября 2025, 03:36
Верес – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Побег из нижней части турнирной таблицы

Коллаж Sport.ua

В субботу, 8 ноября, во Ровно на стадионе «Авангард» состоится матч двенадцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют ровенский «Верес» и львовский «Рух». Стартовый свисток рефери Назария Дьордя из Ужгорода прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Верес


Ровенский «Верес» и в этом сезоне продолжает находиться в поисках стиля игры, образцы которого команда Олега Шандрука успешно показывала во второй части прошлой компании, однако после тяжелого в плане кадровых потерь периода летних трансферов вернуться на былой уровень достаточно проблематично. И если со стартом сезона все понятно – там был тяжелый календарь, поэтому на очки особо рассчитывать не приходилось, то сейчас у «красно-черных» идет такой деликатный период кампании, когда есть достаточно соперников, против которых можно брать максимум.

Но этого не происходит. «Верес» обыграл «Эпицентр» в ярком матче в прошлом туре (3:2) – это, безусловно, успех. Но до этого команда Шандрука тянула за собой серию из шести матчей без побед, хотя и может похвастаться, что лишь два из них проиграла. Среди этих досадных неудач и вылет из Кубка Украины от киевского «Локомотива», что в конце сентября еще считалось какой-никакой сенсацией.

Таким образом первый круг приближается ко своему завершению, а календарь «Вереса» в ближайшее время, как и в конце сезона уже весной, будет крайне сложным. Матч против «Руха» – чуть ли не последний шанс взять максимум очков в относительно спокойной борьбе. Тогда как далее будут «Кривбасс», «Карпаты» и «Металлист 1925», а потом и вторым матчем против «Динамо» завершится календарный год для ровенского коллектива. Как бы с такой плотностью таблицы УПЛ не вышло, что четыре очка преимущества над зоной переходных матчей, которые есть у «Вереса» в запасе по состоянию на сегодня, окажутся не такой уж и безопасной дистанцией.

Рух


В контексте львовского «Руха» постоянно говорят о тяжелой судьбе после окончания текущего сезона. Однако, постойте, эту кампанию еще необходимо довести до конца, и ситуация у команды Ивана Федыка нынче далеко не из простых. «Желто-черные» идут на предпоследнем месте в турнирной таблице и почти в два раза меньше набрали очков, чем тот же «Верес». Наверстать эту дистанцию, конечно, можно, но на практике это может оказаться достаточно сложным заданием для нынешнего «Руха». Еще год назад уверенности было бы значительно больше.

Парадокс, но свои большинство своих лучших результатов в этом сезоне львовяне достигали в матчах против заведомо более сильных соперников. Например, сенсационно выбили из Кубка «Полесье» (3:0) и обыграли «Колос» на его поле в чемпионате (2:0). Однако таких светлых пятен в выступлениях команды Федыка было крайне мало. Вспоминается также победа над СК «Полтава» еще в первом туре (2:1), а также ничья в дерби против «Карпат» (0:0), которое «Рух» должен был закрывать в свою пользу. Но не смог.

И проблема реализации голевых моментов должна донимать тренерский штаб «желто-черных» нынче чуть ли не сильнее всех остальных. Например, тот же нападающий Фаал чуть ли не в каждой игре имеет два-три верных шанса забить, но как посмотришь в графу «Количество голов» у «Руха» в таблице, то так и не скажешь – всего семь результативных ударов, последний однозначный показатель среди всех команд УПЛ. По всей видимости, надежды возлагаются на полноценное возвращение Марка Сапуги в опорную зону после серии тяжелых травм, но как это поможет атаке «Руха»?

История встреч


Футбольные пути «Вереса» и «Руха» ранее пересекались девять раз в рамках УПЛ и Кубка Украины. Наблюдается преимущество по количеству побед со стороны львовян – 4 успешные игры против 1 победы соперников, а еще 3 встречи завершились вничью. Разница голов – 10:17. Крупнейшая победа «Вереса» – 2:0 (2024), «Руха» – 5:2 (2023). В прошлый раз команды встречались в начале мая этого года, когда голы Бабукара Фаала и Олега Горина принесли «желто-черным» победу на «Арене Львов» (2:0).

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет 33-летний Назарий Дьордь из Ужгорода, который на своем счету имеет 5 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Дмитрий Оганесян и Сергей Старча, а резервным арбитром отработает Мирослав Липко. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Олегом Когутом и Юрием Мосейчуком. У Дьордя нет опыта проведения матчей с участием «Вереса» или «Руха».

Ориентировочные составы


«Верес»: Горох – Стамулис, Ципот, Вовченко, Смеян – Харатин, Куция – Весли, Шарай – Айдин, Бойко.

«Рух»: Герета – Копина, Слюбик, Холод, Роман – Притула, Пидгурский, Эдсон – Рунич, Фаал, Клайвер.

Прогноз Sport.ua
Верес
8 ноября 2025 -
15:30
Рух Львов
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
