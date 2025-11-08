Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Он снова сделал это. Как Цыганков отпраздновал победный гол
Испания
08 ноября 2025, 17:29 | Обновлено 08 ноября 2025, 17:39
Виктор снова достал меч

Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский хавбек Виктор Цыганков забил гол в матче Ла Лиги против Алавеса. Мяч стал не только победным для команды (1:0), но и первым для игрока сборной Украины в сезоне чемпионата Испании.

Ранее Цыганков успел забить в Кубке Испании.

Жирона выложила видео с уже традиционным празднованием Цыганкова, который достал меч из популярной франшизы Star Wars.

Игрок является фанатом серии, а клуб наложил на видео музыку из фильма.

