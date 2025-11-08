Испания08 ноября 2025, 17:29 | Обновлено 08 ноября 2025, 17:39
ВИДЕО. Он снова сделал это. Как Цыганков отпраздновал победный гол
Виктор снова достал меч
08 ноября 2025, 17:29 | Обновлено 08 ноября 2025, 17:39
Украинский хавбек Виктор Цыганков забил гол в матче Ла Лиги против Алавеса. Мяч стал не только победным для команды (1:0), но и первым для игрока сборной Украины в сезоне чемпионата Испании.
Ранее Цыганков успел забить в Кубке Испании.
Жирона выложила видео с уже традиционным празднованием Цыганкова, который достал меч из популярной франшизы Star Wars.
Игрок является фанатом серии, а клуб наложил на видео музыку из фильма.
