Глейкер Мендоса: ключевые факты об одном из открытий сезона-2025/26 в УПЛ

Если в сезоне-2024/25 одним из главных открытий украинской Премьер-лиги оказался бразильский вингер «Александрии» Хуан Альвина Безерра, летом уехавший из нашей страны за 1,8 миллиона евро в египетский «Замелек», то фигурой, которая однозначно обращает на себя внимание в текущем розыгрыше элитарного дивизиона отечественного футбола, безусловно, является вингер «Кривбасса» Глейкер Мендоса.

И это, с нашей точки зрения, прекрасный повод чуть более детально поговорить о 23-летнем венесуэльце, выделив наиболее интересные факты из его карьеры по состоянию на текущий момент…

Ноунейм из Ангостуры, которому помог Эдгар Перес Греко

Глейкер Мендоса является воспитанником венесуэльского клуба «Ангостура», в котором в 2023 году и дебютировал на профессиональном уровне. Ничего серьезного и существенного о том этапе карьеры Глейкера даже при очень детальном изучении венесуэльской прессы отыскать не удалось, однако важно не это, а то, что в какой-то момент в талант Мендосы поверили в «Депортиво Тачире» – втором по количеству завоеванных титулов чемпиона Венесуэлы за всю историю клубе страны, который базируется в городе Сан-Кристобаль и является многократным участником самого престижного клубного турнира Латинской Америки – Кубка Либертадорес.

В «Депортиво Тачиру» Мендоса перешел в начале 2024 года на правах аренды сроком на один год. Однако с ходу проявить себя с наилучшей стороны и стать лидером в новой для себя команде у Глейкера на вышло. Под руководством Эдуардо Сараго вингер провел 22 официальных матча (1125 минут), в которых желтых карточек насобирал больше, нежели результативных действий. Если в пассиве у Мендосы было три «горчичника», то похвастаться он мог только двумя результативными передачами.

Забить свой дебютный мяч за «Депортиво Тачиру» Мендоса сумел аж в 25 поединке, причем уже под руководством другого наставника – еще одного местного специалиста Эдгара Переса Греко, работа с которым помогла Глейкеру очень быстро спрогрессировать и, в конечном итоге, пойти на повышение.

Если у Сараго Мендоса не забивал и отдал лишь 2 ассиста в 22 матчах, то под руководством Переса Греко Глейкер расцвел и отличился аж 5 результативными действиями (3 голами и 2 ассистами) в 7 официальных матчах. Что касается результатов «Депортиво Тачиры», то эта команда сперва стала лучшей в розыгрыше тамошней Клаусуры, а затем взяла звание чемпиона страны в двухматчевом абсолютном финале против «Карабобо» (1:1, 0:0, 4:2 – по пенальти), причем именно Глейкер стал автором единственного мяча, забитого в основное время в составе его команды.

Сам Мендоса особо подчеркивал роль нового наставника в своем стремительном прогрессе и улучшении результативности: «Доверие, которое мне оказали тренерский штаб, другие игроки, мои товарищи по команде, болельщики и публика, заставляет чувствовать себя великолепно, и это дает результат. Я чувствовал себя очень хорошо с «Флако» (прозвище Эдгара Переса Греко – прим. авт.). Он дал мне уверенность, необходимую для хорошего выполнения работы, и я рад биться за него. Это важный шаг в его карьере, начать работать в качестве главного тренера».

Из сборной – в Кривбасс

В Украину Глейкер Мендоса перебрался в начале февраля 2025 года, став футболистом «Кривбасса». Криворожский клуб согласовал с «Ангостурой» аренду вингера сроком на один год с опцией выкупа. Однако перед вояжем в Европу Глейкер успел сделать еще один существенный шаг в профессиональной карьере – дебютировать за национальную сборную Венесуэлы.

Свой первый матч за «красное вино» (прозвище венесуэльцев) Мендоса сыграл 18 января 2025 года, буквально за пару недель до официальном оглашении об аренде в «Кривбасс». Что любопытно, Глейкер с ходу угодил в стартовый состав сборной Венесуэлы на товарищеский матч против команды США, проходивший во Флориде. И хотя тот поединок не принес венесуэльцам и Мендосе положительных эмоций – поражение со счетом 1:3 – в целом Глейкер мог быть доволен собой, так как получил возможность и доверие провести на поле все 90 минут.

Getty Images/Global Images Ukraine

Вскоре боссы «Ангостуры», вылетевшей во второй дивизион чемпионата Венесуэлы, договорились об аренде Мендосы в «Кривбасс», а сам Глейкер прокомментировал переезд в Украину следующим образом: «Я благодарен всем, кто в этом поучаствовал, за новую возможность в моей карьере. Я буду выкладываться по полной на тренировках и в матчах; хочу показать здесь свою лучшую версию».

Первый перформанс и внезапный побег

Интересно, что у Мендосы действительно удалось довольно быстро показать себя нужным образом, чтобы завоевать доверие у тогдашнего тренерского штаба «Кривбасса» во главе с Юрием Вернидубом. Опытный отечественный специалист выпускал Глейкера на три первых после зимней паузы матча команды, хотя в двух из них результат для «Кривбасса» и оказался негативным.

Дебютировал в УПЛ Мендоса 22 февраля нынешнего года, выйдя на замену в начале второго тайма на провальный матч криворожан против «Вереса» (0:3). После этого последовал еще один выход со скамейки запасных (всего на 10 минут) – в игре против «Ингульца» (0:2). А после этого Глейкер неожиданно для большинства вышел в стартовом составе на поединок против «Шахтера», в котором на 57-й минуте буквально шокировал «горняков» сольным голевым забегом, принеся «Кривбассу» ничью против гранда (1:1).

Казалось бы, после такого украинский этап карьеры Глейкера Мендосы должен получить новый импульс, но… Вскоре венесуэльский легионер вместе с бразильцем Маттео Аморозо покинули «Кривбасс» и выехали из Украины, фактически совершив своего рода побег. Такой поступок стал следствием очередной серии массированных воздушных атак со стороны российской армии на Кривой Рог, которых Мендоса банально испугался.

В криворожском клубе на тот момент, кажется, уже и сами не верили, что им удастся вернуть Мендосу. В частности, 13 апреля Юрий Вернидуб, комментируя события вокруг венесуэльца, заявил следующее: «Мендосы уже нет, уехал».

Возвращение и путь к славе

В конце апреля «Кривбассу» все-таки удалось договориться с Глейкером о возвращении, однако тот вскоре получил травму, из-за чего в оставшейся части сезона-2024/25 провел на поле лишь две минуты в поединке 21-го тура против «Левого Берега» (4:0)…

Летом в «Кривбассе» произошла смена главного тренера: вместо Юрия Вернидуба команду возглавил Патрик ван Леувен. И как когда-то в «Депортиво Тачире» под руководством Переса Греко, в Кривом Роге с приходом нидерландца Глейкер буквально расцвел. Прежде всего, Мендоса в сезоне-2025/26 стал безоговорочным футболистом основного состава, если не ключевым игроком обновленного «Кривбасса».

ФК Кривбасс. Глейкер Мендоса (слева) забил 5 голов и сделал 7 голевых передач в нынешнем сезоне УПЛ

По состоянию на текущий момент Глейкер сыграл во всех одиннадцати матчах текущего чемпионата, причем в девяти из них провел на поле все 90 минут плюс компенсированное время, и лишь дважды был заменен, да и то в самых концовках (на 78-й и 84-й минутах). Получив доверие от ван Леувена, Мендоса быстро поспешил отблагодарить наставника, став одним из главных открытий текущего сезона, так как в 11 матчах имеет на своем счету уже 12 результативных действий (5 голов и 7 ассистов).

Похабная брань от экс-звезды Атлетико и нынешнего одноклубника Месси

Весьма интересный случай произошел в карьере Глейкера Мендосы совсем недавно, в октябрьской паузе на матчи национальных сборных. Вингер «Кривбасса» поехал в расположение своей команды и 11 октября на выезде отыграл 90 минут в товарищеском матче против Аргентины.

Этот поединок завершился минимальной победой действующих чемпионов мира (1:0), которые проводили игру без Лионеля Месси. Однако запомнился он даже не этим, а тем, как поссорились прямо на поле между собой Глейкер Мендоса и экс-звезда мадридского «Атлетико», а ныне одноклубник Месси в «Интер Майами», Родриго Де Пауль.

В концовке матча, когда Де Пауль шел подавать угловой, у него приключился словесный конфликт с Мендосой, вследствие которого камеры запечатлели, как Родриго выкрикнул в адрес Глейкера откровенную похабщину, активно жестикулируя при этом руками: «Отсоси мой член. Тебя не будет на чемпионате мира… Вот увидишь».

Несмотря на то, что рядом с эпизодом присутствовала женщина-главный арбитр, ни Де Пауль, ни Мендоса за такого рода перепалку не получили даже «горчичников».

Давление на клуб ради нового контракта?

ФК Кривбасс

Самые последние события, связанные с Глейкером Мендосой, относятся к вопросу ближайшего будущего вингера. Контракт венесуэльца все еще принадлежит «Ангостуре», однако «Кривбасс» до 31 декабря имеет приоритетное право его выкупа за оговоренную ранее сумму.

На фоне этого, а также успешной игры легионера, в последнее время в СМИ появились сплетни о якобы интересе к Мендосе со стороны «Полесья». Впрочем, по данным наших источников, подобного рода информация не имеет под собой реального смысла, а ключевая задача такого рода «раскрутки» в прессе – это желание агентов игрока добиться существенного повышение зарплаты для своего клиента. Отмечается даже, что Мендоса выкатил ультиматум боссам «Кривбасса» и требует существенного улучшения финансовых условий, очевидно, в случае выкупа его контракта у «Ангостуры».

В самом «Кривбассе» действительно ныне всерьез размышляют над необходимостью подписания с Мендосой полноценного контракта. Криворожане даже хотят оформить в соглашении две клаусулы. Одна из них будет касаться внутреннего рынка и составит 5 миллионов долларов, другая же будет относиться к возможному переезду Глейкера в какой-либо зарубежный клуб и, видимо, окажется равна 3 миллионам долларов.

Сам выкуп контракта Мендосы, по неофициальным данным, обойдется «Кривбассу» в 500 тысяч долларов. Впрочем, будет ли он реализован – станет ясно уже достаточно скоро…