ФОТО. Жена Забарного впечатлила новым фотосетом. Это огонь

07 ноября 2025, 21:17 |
948
1

Ангелина Забарная предстала в сексуальном образе

Instagram. Ангелина Забарная

Ангелина Забарная поделилась серией стильных кадров в белом наряде, которые вызвали фурор среди ее подписчиков в Instagram.

На фото она предстала в нежном образе – легком белом комбинезоне с волнистыми рукавами и золотым акцентом на талии.

Подпись к публикации: «Elegance whispered, not shouted» – «Элегантность шепчет, а не кричит».

В комментариях фанаты осыпали Ангелину комплиментами: «Принцесса, ставшая королевой», «Какую красавицу мать родила!», «Невероятная!».

Снимки быстро набрали тысячи лайков, а пользователи отметили, что жена украинского защитника «Пари Сен-Жермен» выглядит настоящей иконой стиля.

Илья Забарный, выступающий в этом сезоне за ПСЖ , публикацию не комментировал, но фанаты уверены – ему есть чем гордиться.

По теме:
КВАРЦЯНЫЙ: «Этого форварда уже потеряли. Он бы помог сборной Украины»
Стали известны дата и детали плей-офф отбора к ЧМ-2026. Важно для Украины
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины – в латексе. Горячий образ
фото lifestyle Ангелина Забарная Илья Забарный девушки ПСЖ сборная Украины по футболу Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
