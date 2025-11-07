ФОТО. Жена Забарного впечатлила новым фотосетом. Это огонь

Ангелина Забарная поделилась серией стильных кадров в белом наряде, которые вызвали фурор среди ее подписчиков в Instagram.

На фото она предстала в нежном образе – легком белом комбинезоне с волнистыми рукавами и золотым акцентом на талии.

Подпись к публикации: «Elegance whispered, not shouted» – «Элегантность шепчет, а не кричит».

В комментариях фанаты осыпали Ангелину комплиментами: «Принцесса, ставшая королевой», «Какую красавицу мать родила!», «Невероятная!».

Снимки быстро набрали тысячи лайков, а пользователи отметили, что жена украинского защитника «Пари Сен-Жермен» выглядит настоящей иконой стиля.

Илья Забарный, выступающий в этом сезоне за ПСЖ , публикацию не комментировал, но фанаты уверены – ему есть чем гордиться.