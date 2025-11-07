Дебютант Украинской Премьер-лиги Кудровка принимает кузнечный Колос в матче 12 тура УПЛ. Игра проходит в столице на «Оболонь-Арене».

Гости активнее начали поединок, создав несколько опасных моментов, но забить ребятам Руслана Костышина не удалось – голкипер и защитники Кудровки отвели угрозу от своих ворот.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 35-й минуте игры идеальная быстрая атака удалась номинальным хозяевам. Евгений Морозко разрезной передачей нашел Андрея Сторчоуса, а тот в одно касание огорчил Ивана Пахолюка.

Колос начал давить и на старте второй половины игры. Подопечные Костышина больше владели мячом и сравняли счет. Легионер ковалевцев Аринальдо Ррапай засорил голкипера хозяев на 69 минуте, забив с пенальти. На 80-й минуте Юрий Климчук вывел Колос вперед, а Андрей Цуриков добил Кудровку, отличившись на 85-й минуте игры.

В нынешнем сезоне Кудровка находится на 10 строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 14 зачетных пунктов после 11 сыгранных матчей. Колосс занимает седьмую строчку с 16 баллами.

Кудрівка – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)