ВОРОБЕЙ: «Выиграл Шахтер, в результате, что называется, пешком»

Бывший нападающий «Шахтера» Андрей Воробей поделился впечатлениями от победы «горняков» над «Брейдабликом» (2:0) в матче третьего тура основного раунда Лиги конференций.

– Какие у тебя были ожидания от встречи «Шахтера» с чемпионом Исландии?

– Конечно, все понимали, что явным фаворитом этого матча будет украинский клуб. Лично я мало что знал об этой исландской команде. Как оказалось, это довольно слабый клуб. «Горняки» одержали легкую победу, причем малыми силами. Снова Арда Туран провел большую ротацию своего состава. «Шахтер» выиграл, что называется, пешком.

– По сравнению с воскресным матчем против «Динамо» Арда Туран сделал сразу 9 изменений в стартовом составе. Лишь Ризник и Бондаренко вышли с первых минут в основе. Через два дня у дончан игра против СК «Полтавы», далеко не гранда украинского футбола. С чем вы связываете такие масштабные изменения в составе?

– Тренер имеет полное право принимать такие решения. Скажу свое мнение: «Шахтер» всегда относился к еврокубковым матчам очень ответственно. Это важные, имиджевые поединки для «горняков» в Европе. Что касается этой встречи, то, видя ход игры, нужно было донеччанам забивать как можно больше мячей. 6–7 голов – это всегда пойдет в плюс. При равенстве очков по итогам основного этапа разница мячей очень важна. При счете 2:0 наши футболисты решили, что дело сделано. То ли уже не хотели атаковать, то ли не могли. А может быть, на нынешнем этапе приоритет отдается уже чемпионату Украины. Поэтому дали игровую практику другим футболистам, которые мало играют в УПЛ.