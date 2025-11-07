Исландская пресса: «Ризныку даже не пришлось отбивать удары Брейдаблика»

В четверг, 6 ноября, состоялся матч третьего тура Лиги конференций, в котором встретились донецкий «Шахтер» и исландский «Брейдаблик». Украинский клуб победил со счетом 2:0.

Исландская пресса сдержанно оценила игру своей команды и поражение в Кракове – журналисты отметили слишком большую разницу в классе и похвалили игру «Шахтера».

«В Кракове (Польша) «Брейдаблик» потерпел поражение со счётом 2:0 от украинского гранда. Представитель Укаины был сильнее с первой и до последней минуты и победа могла быть более разгромной.

«Брейдаблик» на протяжении всей игры отлично оборонялся, мало атаковал, и это было вопросом терпения для украинской команды.

После качественной атаки на 28-й минуте Артем Бондаренко великолепным, неотразимым ударом из-за пределов штрафной после подачи углового забил первый гол «Шахтера», а счет стал 1:0.

Так продолжалось до 65-й минуты, когда Кауан Элиас точным ударом с линии штрафной площади удвоил преимущество хозяев. Несмотря на мощную атаку «Шахтера», голов больше не было.

Дмитрию Ризныку в воротах хозяев даже не пришлось обивать удары нашей команды, потому что их не было», – подытожили в Исландии.