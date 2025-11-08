Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Динамо не согласился с Йожефом Сабо по поводу капитана киевлян
Лига конференций
08 ноября 2025, 02:32 |
186
1

Легенда Динамо не согласился с Йожефом Сабо по поводу капитана киевлян

Виталий Косовский считает, что Виталий Буяльский провел качественный матч в еврокубке

08 ноября 2025, 02:32 |
186
1 Comments
Легенда Динамо не согласился с Йожефом Сабо по поводу капитана киевлян
ФК Динамо. Виталий Буяльский

Легендарный полузащитник киевлян Виталий Косовский не согласился с Йожефом Сабо и считает, что Виталий Буяльский является одним из героев последнего матча

.«Лучшими я бы назвал двух футболистов: Виталий Буяльский за свои 66 минут на поле провел великолепный поединок. Кроме забитого мяча он мог еще не раз отличиться, хорошо вел игру команды. И, конечно же, нельзя не отметить Михавко, для которого это был один из лучших матчей в составе «Динамо». На левом фланге он был хозяином, проделав колоссальный объем работы. Тарас успевал и в защите, и в атаке. Молодец!», – сказал Косовский.

6 ноября «Динамо» Киев провело матч третьего тура Лиги конференций 2025/26 против «Зриньски» Мостар. Коллективы сыграли на стадионе Люблин Арена. Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу бело-синих.

По теме:
ВИДЕО. Динамо повторило свою наибольшую победу в основной стадии еврокубков
ДИРЯВКА: «Михавко подтвердил, что его можно использовать на этой позиции»
БОНДАРЕНКО: «Провели неплохой матч. В последние 10–15 минут расслабились»
Динамо Киев Зриньски Мостар Йожеф Сабо Лига конференций Динамо - Зриньски Виталий Косовский Виталий Буяльский
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор Леоненко оценил шансы Динамо в еврокубке после победы 6:0
Футбол | 08 ноября 2025, 03:22 0
Виктор Леоненко оценил шансы Динамо в еврокубке после победы 6:0
Виктор Леоненко оценил шансы Динамо в еврокубке после победы 6:0

Экс-игрок киевлян считает, что команда попадет в топ-24

Александр ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, я был вынужден его заменить»
Футбол | 07 ноября 2025, 07:23 8
Александр ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, я был вынужден его заменить»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, я был вынужден его заменить»

Главный тренер киевского «Динамо» отреагировал на неудачную игру Огунданы Шолы

ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
Футбол | 07.11.2025, 08:06
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Футбол | 07.11.2025, 06:23
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
САБО: «А что вообще делал на поле этот игрок Динамо? Ну просто никакой»
Футбол | 07.11.2025, 22:02
САБО: «А что вообще делал на поле этот игрок Динамо? Ну просто никакой»
САБО: «А что вообще делал на поле этот игрок Динамо? Ну просто никакой»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
Та не тільки Косовський. УЄФА теж не погодилося. Буя - найкращий гравець матчу і 2-й найкращий туру ЛК. Але, справді, що вони розуміють у футболі. На відміну від Йожека Йожиковича.
.
Доречі. УЄФА опубліковало найкращу десятку туру. Але чомусь цього разу цей факт Sport.ua не зацікавив. Хоча, серед 10 найкращих є навіть гравець Шахтаря, щоправда, не з когорти пародистів.
Ответить
-1
Популярные новости
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
07.11.2025, 01:32 1
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис неправ»
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис неправ»
06.11.2025, 07:44 22
Футбол
Бывший футболист сборной после проблем с ТЦК покинул Украину
Бывший футболист сборной после проблем с ТЦК покинул Украину
07.11.2025, 07:33 11
Футбол
«Без колебаний». Красюк может стать промоутером легенды бокса из Украины
«Без колебаний». Красюк может стать промоутером легенды бокса из Украины
07.11.2025, 04:02
Бокс
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
06.11.2025, 23:56 149
Футбол
Динамо – Зриньски – 6:0. Разгром в Люблине. Видео голов и обзор матча
Динамо – Зриньски – 6:0. Разгром в Люблине. Видео голов и обзор матча
07.11.2025, 00:40
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Мы не можем позволить, чтобы это произошло в боксе»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Мы не можем позволить, чтобы это произошло в боксе»
07.11.2025, 04:42 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем