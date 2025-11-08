Легенда Динамо не согласился с Йожефом Сабо по поводу капитана киевлян

Легендарный полузащитник киевлян Виталий Косовский не согласился с Йожефом Сабо и считает, что Виталий Буяльский является одним из героев последнего матча

.«Лучшими я бы назвал двух футболистов: Виталий Буяльский за свои 66 минут на поле провел великолепный поединок. Кроме забитого мяча он мог еще не раз отличиться, хорошо вел игру команды. И, конечно же, нельзя не отметить Михавко, для которого это был один из лучших матчей в составе «Динамо». На левом фланге он был хозяином, проделав колоссальный объем работы. Тарас успевал и в защите, и в атаке. Молодец!», – сказал Косовский.

6 ноября «Динамо» Киев провело матч третьего тура Лиги конференций 2025/26 против «Зриньски» Мостар. Коллективы сыграли на стадионе Люблин Арена. Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу бело-синих.