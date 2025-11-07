Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  САБО: «А что вообще делал на поле этот игрок Динамо? Ну просто никакой»
07 ноября 2025, 22:02
САБО: «А что вообще делал на поле этот игрок Динамо? Ну просто никакой»

Йожеф не в восторге от игры Буяльского и Пихаленка

УАФ. Йожеф Сабо

Известный в прошлом тренер и футболист «Динамо» Йожеф Сабо раскритиковал двух игроков киевлян в матче против «Зрински».

«У меня есть вопросы к Буяльскому, например. Что он делал на поле, особенно в первом тайме? Ну, никакой в отборе. Ни-ка-кой. То же самое могу сказать и о Пихалонке. Да и вообще у Динамо отсутствует рисунок игры, как и раньше...

Во втором тайме играли вроде бы и хорошо, но опять недостаточно быстро, атаки были не слишком размашистые, куча брака. Но после победы 6:0, кто будет обращать внимание на мои слова? Что бы я ни сказал, критику не услышат», – сказал Сабо.

6 ноября «Динамо» Киев провело матч третьего тура Лиги конференций 2025/26 против «Зриньски» Мостар. Коллективы сыграли на стадионе Люблин Арена. Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу бело-синих.

Комментарии 11
mist76
Вже відверто зрозуміло що Шахтар намагається медійно знищити Динамо. Враховуючи кількість експертів які в це залучені, бабла вкинули дофіга
+7
sania
Дідусю, штані треба знімати перед тим як сісти на горщик, а не після...
+1
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Добре зіграли вчора тезка Буя і земляк Піха. Переможців не судять. Аби таких вечорів для України було більше! 😊
adidas777
А Сабо точно в курсі, що він це сказав?  Я не впевнений.
Спорт уа тупо відпрацьовує кртовські бабки за очорнення ДК в будь-якій ситуації. 
 Клоуни, Буяльський найкращий гравець вчорашнього дня в ЛК серед всіх 36 команд!
