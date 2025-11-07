САБО: «А что вообще делал на поле этот игрок Динамо? Ну просто никакой»

Известный в прошлом тренер и футболист «Динамо» Йожеф Сабо раскритиковал двух игроков киевлян в матче против «Зрински».

«У меня есть вопросы к Буяльскому, например. Что он делал на поле, особенно в первом тайме? Ну, никакой в отборе. Ни-ка-кой. То же самое могу сказать и о Пихалонке. Да и вообще у Динамо отсутствует рисунок игры, как и раньше...

Во втором тайме играли вроде бы и хорошо, но опять недостаточно быстро, атаки были не слишком размашистые, куча брака. Но после победы 6:0, кто будет обращать внимание на мои слова? Что бы я ни сказал, критику не услышат», – сказал Сабо.

6 ноября «Динамо» Киев провело матч третьего тура Лиги конференций 2025/26 против «Зриньски» Мостар. Коллективы сыграли на стадионе Люблин Арена. Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу бело-синих.