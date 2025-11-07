Ярмоленко осталось 2 голевых действия до юбилейной отметки в еврокубках

Андрей Ярмоленко после матча против Зриньски имеет в активе 48 результативных действий в еврокубках.

В матче 3-го тура Лиги конференций, в котором Динамо победило боснийский клуб со счетом 6:0, футболист киевлян отличился забитым мячом.

Этот гол стал 27-м для Андрея Ярмоленко в еврокубках, а также 48-м результативным действием в целом.

Лишь 2 результативных действия теперь отделяют футболиста от юбилейной отметки в еврокубках.

Андрей Ярмоленко в еврокубках: 112 матчей, 27 голов, 21 ассист

Лига чемпионов: 10 голов и 8 ассистов

Лига Европы: 16 голов и 13 ассистов

Лига конференций: 1 гол