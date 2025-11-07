Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ярмоленко осталось 2 голевых действия до юбилейной отметки в еврокубках
Лига конференций
07 ноября 2025, 10:08 |
666
0

В матче Лиги конференций против Зриньски футболист Динамо отметился очередным голом

ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко после матча против Зриньски имеет в активе 48 результативных действий в еврокубках.

В матче 3-го тура Лиги конференций, в котором Динамо победило боснийский клуб со счетом 6:0, футболист киевлян отличился забитым мячом.

Этот гол стал 27-м для Андрея Ярмоленко в еврокубках, а также 48-м результативным действием в целом.

Лишь 2 результативных действия теперь отделяют футболиста от юбилейной отметки в еврокубках.

Андрей Ярмоленко в еврокубках: 112 матчей, 27 голов, 21 ассист

Лига чемпионов: 10 голов и 8 ассистов
Лига Европы: 16 голов и 13 ассистов
Лига конференций: 1 гол

  • 2010: ЛЧ, Гент – гол
  • 2010: ЛЕ, БАТЭ – гол и ассист
  • 2011: ЛЕ, Бешикташ – гол
  • 2011: ЛЕ, Манчестер Сити – ассист
  • 2011: ЛЕ, Брага – гол
  • 2011: ЛЕ, Сток Сити – ассист
  • 2011: ЛЧ, Рубин – ассист
  • 2012: ЛЧ, Боруссия Менхенгладбах – гол
  • 2012: ЛЧ, ПСЖ – ассист
  • 2012: ЛЧ, Порту – ассист
  • 2012: ЛЧ, Динамо Загреб – гол
  • 2013: ЛЕ, Актобе – гол
  • 2013: ЛЕ, Актобе – ассист
  • 2013: ЛЕ, Рапид – гол
  • 2013: ЛЕ, Тун – гол
  • 2013: ЛЕ, Тун – гол
  • 2013: ЛЕ, Генк – гол
  • 2014: ЛЕ, Риу Аве – гол
  • 2014: ЛЕ, Стяуа – гол и два ассиста
  • 2014: ЛЕ, Ольборг – ассист
  • 2014: ЛЕ, Риу Аве – ассист
  • 2014: ЛЕ, Стяуа – гол и ассист.
  • 2015: ЛЕ, Эвертон – ассист
  • 2015: ЛЕ, Эвертон – гол и ассист.
  • 2015: ЛЧ, Маккаби Тель-Авив – гол
  • 2015: ЛЧ, Порту – гол
  • 2016: ЛЧ, Бешикташ – гол и три ассиста
  • 2017: ЛЧ, Янг Бойз – гол и ассист.
  • 2017: ЛЕ, Маритиму – ассист
  • 2017: ЛЧ, Тоттенгэм Хотспур – гол (в составе Боруссии Дортмунд)
  • 2017: ЛЧ, Тоттенгэм Хотспур – ассист (в составе Боруссии Дортмунд)
  • 2021: ЛЕ, Рапид – гол и ассист (в составе Вест Хэм Юнайтед)
  • 2022: ЛЕ, Севилья – гол (в составе Вест Хэм Юнайтед)
  • 2024: ЛЧ, Партизан – гол
  • 2024: ЛЧ, Рейнджерс – гол
  • 2025: ЛЕ, Галатасарай – два гола
  • 2025: ЛК, Зриньски – гол
