Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дмитрий РИЗНЫК: «Могли забить больше, но для нас это уверенная победа»
Лига конференций
07 ноября 2025, 03:37 |
69
0

Дмитрий РИЗНЫК: «Могли забить больше, но для нас это уверенная победа»

Голкипер донецкого Шахтера прокомментировал победу над Брейдабликом

07 ноября 2025, 03:37 |
69
0
Дмитрий РИЗНЫК: «Могли забить больше, но для нас это уверенная победа»
ФК Шахтер. Дмитрий Ризнык

Голкипер донецкого Шахтера Дмитрий Ризнык прокомментировал победу команды над Брейдабликом (2:0) в матче третьего тура Лиги конференций:

«Все хорошо, отлично. Выиграли игру, теперь едем обратно домой. Мы полностью контролировали игру. Да, мы могли забить больше, но для нас это уверенная победа, мы двигаемся дальше.

Поддержка как обычно – на самом высоком уровне. Поэтому благодарю всех, кто приходит на стадион нас поддерживать, мы будем пытаться играть и за них.

Что дальше? Нам нужно только побеждать. Мы всегда каждую игру выходим на играть на победу, поэтому будем стараться этого и придерживаться».

Видеообзор матча Шахтер – Брейдаблик (2:0)

По теме:
КАБАЕВ: «Понимали, что играем против людей, не против каких-то там роботов»
БОНДАРЬ: «Туран говорит, что должны быть на том уровне, что и с Динамо»
МИХАВКО: «Мы забили 5 мячей за тайм. Динамо не заслуживало такого хейта»
Дмитрий Ризнык Лига конференций Шахтер Донецк Брейдаблик Шахтер - Брейдаблик
Даниил Агарков Источник: Трибуна
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реброву указали, какому динамовцу не место в сборной Украины
Футбол | 07 ноября 2025, 03:42 0
Реброву указали, какому динамовцу не место в сборной Украины
Реброву указали, какому динамовцу не место в сборной Украины

Олег Федорчук не понимает, за какие заслуги вызвали Шапаренко

Где Ярмоленко? Шовковский назвал состав Динамо на матч ЛК против Зриньски
Футбол | 06 ноября 2025, 20:48 5
Где Ярмоленко? Шовковский назвал состав Динамо на матч ЛК против Зриньски
Где Ярмоленко? Шовковский назвал состав Динамо на матч ЛК против Зриньски

Поединок третьего тура еврокубка состоится 6 ноября и начнется в 22:00 по Киеву

Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира
Футбол | 06.11.2025, 06:23
Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира
Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
Футбол | 06.11.2025, 23:56
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис неправ»
Футбол | 06.11.2025, 07:44
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис неправ»
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис неправ»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф Сабо назвал футболиста Динамо, которого нельзя никем заменить
Йожеф Сабо назвал футболиста Динамо, которого нельзя никем заменить
05.11.2025, 12:44 1
Футбол
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
05.11.2025, 06:23 8
Футбол
Один из лучших боксеров в мире выступил с заявлением по поводу Ломаченко
Один из лучших боксеров в мире выступил с заявлением по поводу Ломаченко
05.11.2025, 07:02 1
Бокс
Умер тренер, одержавший самую сенсационную победу в истории ЛЧ
Умер тренер, одержавший самую сенсационную победу в истории ЛЧ
05.11.2025, 13:00 15
Футбол
УАЙТ: «Если Усик его победит, то станет величайшим за последние 20 лет»
УАЙТ: «Если Усик его победит, то станет величайшим за последние 20 лет»
05.11.2025, 04:22 1
Бокс
Красюк рассказал, сколько реально зарабатывает Усик на боях. Цифра удивит
Красюк рассказал, сколько реально зарабатывает Усик на боях. Цифра удивит
05.11.2025, 07:42 2
Бокс
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
06.11.2025, 07:21
Теннис
Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры
Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры
05.11.2025, 09:44 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем