Дмитрий РИЗНЫК: «Могли забить больше, но для нас это уверенная победа»
Голкипер донецкого Шахтера прокомментировал победу над Брейдабликом
Голкипер донецкого Шахтера Дмитрий Ризнык прокомментировал победу команды над Брейдабликом (2:0) в матче третьего тура Лиги конференций:
«Все хорошо, отлично. Выиграли игру, теперь едем обратно домой. Мы полностью контролировали игру. Да, мы могли забить больше, но для нас это уверенная победа, мы двигаемся дальше.
Поддержка как обычно – на самом высоком уровне. Поэтому благодарю всех, кто приходит на стадион нас поддерживать, мы будем пытаться играть и за них.
Что дальше? Нам нужно только побеждать. Мы всегда каждую игру выходим на играть на победу, поэтому будем стараться этого и придерживаться».
