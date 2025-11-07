Дмитрий РИЗНЫК: «Могли забить больше, но для нас это уверенная победа»

Голкипер донецкого Шахтера Дмитрий Ризнык прокомментировал победу команды над Брейдабликом (2:0) в матче третьего тура Лиги конференций:

«Все хорошо, отлично. Выиграли игру, теперь едем обратно домой. Мы полностью контролировали игру. Да, мы могли забить больше, но для нас это уверенная победа, мы двигаемся дальше.

Поддержка как обычно – на самом высоком уровне. Поэтому благодарю всех, кто приходит на стадион нас поддерживать, мы будем пытаться играть и за них.

Что дальше? Нам нужно только побеждать. Мы всегда каждую игру выходим на играть на победу, поэтому будем стараться этого и придерживаться».

