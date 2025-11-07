НАЗАРИНА: «В Шахтере постоянно есть ротация. Тренер доверяет каждому»

Полузащитник Шахтера Егор Назарина в эфире транслятора MEGOGO дал комментарий после победы над Брейдабликом (2:0) в матче 3-го тура Лиги конференций (2:0).

– У Шахтера сейчас довольно насыщенный график, в течение последних двух недель было много матчей. Чувствуется усталость или функциональное состояние команды вполне нормальное?

– У нас есть время, чтобы отдохнуть, и все необходимое для восстановления, поэтому не сказал бы, что есть физическая усталость. Тренер дает игровую практику всем футболистам: один состав играет, другой тоже, поэтому, считаю, мы находимся в хорошем физическом состоянии, несмотря на большое количество матчей. Мы знали об этом еще с лета, готовились, имели хорошую подготовку. Также сейчас тренировочный процесс физически неплохой, поэтому все в хорошем состоянии.

– Кстати, насчет двух составов и постоянных изменений в чемпионате и еврокубках. Это было прогнозируемо или, как для многих болельщиков, журналистов и экспертов, стало неожиданностью, когда в игре против Легии провели широкую ротацию?

– Это говорит только о том, что тренер доверяет каждому футболисту. Как видите, против Легии вышел, возможно, неожиданный для кого-то состав. Постоянно есть ротация, играют разные составы, и это указывает на доверие со стороны тренера.