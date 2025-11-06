Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
06 ноября 2025, 23:03 |
ВИДЕО. Украинский защитник отличился голом в Лиге конференций

Александр Ромачук поразил ворота «Рапида»

ВИДЕО. Украинский защитник отличился голом в Лиге конференций
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Романчук

Украинский защитник «Университатя Крайова» Александр Романчук отличился голом в матче Лиги конференций.

Украинец поразил ворота венского «Рапида» в матче третьего тура основного раунда.

На 39-й минуте встречи Александр вывел свою команду вперед, счет на табло – 0:1.

Этот гол стал для Романчука четвертым в сезоне во всех турнирах. Также он отличился еще одной голевой передачей.

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
