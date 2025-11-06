ВИДЕО. Украинский защитник отличился голом в Лиге конференций
Александр Ромачук поразил ворота «Рапида»
Украинский защитник «Университатя Крайова» Александр Романчук отличился голом в матче Лиги конференций.
Украинец поразил ворота венского «Рапида» в матче третьего тура основного раунда.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 39-й минуте встречи Александр вывел свою команду вперед, счет на табло – 0:1.
Этот гол стал для Романчука четвертым в сезоне во всех турнирах. Также он отличился еще одной голевой передачей.
❗️ ВИДЕО. Украинский защитник отличился голом в Лиге конференций
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Риццоли оценил работу арбитра
Капитан киевлян увеличил преимущество бело-синих на 67-й минуте матча 3-го тура ЛК