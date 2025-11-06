ВИДЕО. Украинский защитник отличился голом в Лиге конференций

Украинский защитник «Университатя Крайова» Александр Романчук отличился голом в матче Лиги конференций.

Украинец поразил ворота венского «Рапида» в матче третьего тура основного раунда.

На 39-й минуте встречи Александр вывел свою команду вперед, счет на табло – 0:1.

Этот гол стал для Романчука четвертым в сезоне во всех турнирах. Также он отличился еще одной голевой передачей.

