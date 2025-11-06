Есть ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Рейджерс – Рома

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
06 ноября 2025, 21:04 |
Поединок четвертого тура основного раунда Лиги Европы стартует в 22:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Главные тренеры «Рейджерса» и «Ромы» – Дэнни Роль и Джан Пьеро Гасперини – определились со стартовыми составами свих команд на матч четвертого тура основного раунда Лиги Европы.

Поединок пройдет на стадионе «Айброкс» в Глазго. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский нападающий гостей Артем Довбик выйдет в стартовом составе.

После трех туров «Рейнджерс» набрал ноль очков и расположился на последнем месте таблицы. «Рома» с тремя очками идет на 25-м месте.

Стартовые составы на матч Рейджерс – Рома:

По теме:
Бетис – Лион. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Глазго Рейнджерс – Рома Рим. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Лига Европы. 4-й тур, 6 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Европы стартовые составы Глазго Рейнджерс Рома Рим Артем Довбик
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
