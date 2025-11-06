Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коуч Кайрата: «Мы можем занести матч против Интера в историю»
Лига чемпионов
06 ноября 2025, 11:23 | Обновлено 06 ноября 2025, 11:25
201
0

Коуч Кайрата: «Мы можем занести матч против Интера в историю»

Рафаэль Уразбахтин поделился эмоциями после поражения своей команды в матче против Интера

06 ноября 2025, 11:23 | Обновлено 06 ноября 2025, 11:25
201
0
Коуч Кайрата: «Мы можем занести матч против Интера в историю»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Уразбахтин

Главный тренер Кайрата Рафаэль Уразбахтин поделился эмоциями после поражения (1:2) своей команды в матче против миланского Интера в четвертом туре основного этапа Лиги чемпионов.

«Мы играли против фантастического соперника – прошлогоднего финалиста. Мы знали их силу, поэтому старались сделать все, что могли. Я благодарен ребятам – игра развивалась по моим указаниям. Да, мы допускали ошибки, но такую ​​игру «Кайрат» может вписать в историю.

Благодаря подобным матчам мы можем уверенно смотреть в будущее. Для нас было огромным сюрпризом увидеть столько болельщиков – я искренне благодарен им за поддержку.

Мы провели три матча против трех топ-клубов. Да, мы разочарованы, что не смогли реализовать численное преимущество в игре с «Пафосом», возможно, за неимением опыта в еврокубках. Но когда играешь против сильнейших, ты действуешь на грани возможностей — и именно это помогает развиваться», сказал коуч.

По теме:
Коуч Брюгге: «Три гола в ворота «Барселоны» – это уже результат»
Ламин Ямаль повторил достижение Килиана Мбаппе в Лиге чемпионов
Челси стал единственным английским клубом, не победившим в 4-м туре ЛЧ
Кайрат Алматы Интер Милан Лига чемпионов
Олег Вахоцкий Источник: Sports.kz
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ферма футболистов. Почему фанаты Страсбура невзлюбили Челси
Футбол | 06 ноября 2025, 11:15 0
Ферма футболистов. Почему фанаты Страсбура невзлюбили Челси
Ферма футболистов. Почему фанаты Страсбура невзлюбили Челси

При этом результаты команды сейчас очень и очень достойные…

Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
Теннис | 05 ноября 2025, 20:33 24
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира

Аманда в трех сетах одолела Игу в третьем туре группы Серены Уильямс

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 ноября
Футбол | 06.11.2025, 07:14
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 ноября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 ноября
Йожеф Сабо назвал футболиста Динамо, которого нельзя никем заменить
Футбол | 05.11.2025, 12:44
Йожеф Сабо назвал футболиста Динамо, которого нельзя никем заменить
Йожеф Сабо назвал футболиста Динамо, которого нельзя никем заменить
Шахтер Донецк – Брейдаблик. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 06.11.2025, 10:41
Шахтер Донецк – Брейдаблик. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Шахтер Донецк – Брейдаблик. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо после поражения от Шахтера усилится игроком сборной Украины
Динамо после поражения от Шахтера усилится игроком сборной Украины
04.11.2025, 09:02 2
Футбол
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
05.11.2025, 08:44 13
Футбол
УАЙТ: «Если Усик его победит, то станет величайшим за последние 20 лет»
УАЙТ: «Если Усик его победит, то станет величайшим за последние 20 лет»
05.11.2025, 04:22 1
Бокс
Красюк рассказал, сколько реально зарабатывает Усик на боях. Цифра удивит
Красюк рассказал, сколько реально зарабатывает Усик на боях. Цифра удивит
05.11.2025, 07:42 2
Бокс
Склоним головы. Боксер, равнявшийся на Усика, погиб в Серебрянском лесу
Склоним головы. Боксер, равнявшийся на Усика, погиб в Серебрянском лесу
04.11.2025, 09:00
Война
У Усика готовы забрать титул. Известно, кто подерется за пояс украинца
У Усика готовы забрать титул. Известно, кто подерется за пояс украинца
05.11.2025, 05:55 1
Бокс
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
05.11.2025, 13:54 7
Футбол
Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии
Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии
04.11.2025, 10:10 108
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем