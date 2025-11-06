Коуч Кайрата: «Мы можем занести матч против Интера в историю»
Рафаэль Уразбахтин поделился эмоциями после поражения своей команды в матче против Интера
Главный тренер Кайрата Рафаэль Уразбахтин поделился эмоциями после поражения (1:2) своей команды в матче против миланского Интера в четвертом туре основного этапа Лиги чемпионов.
«Мы играли против фантастического соперника – прошлогоднего финалиста. Мы знали их силу, поэтому старались сделать все, что могли. Я благодарен ребятам – игра развивалась по моим указаниям. Да, мы допускали ошибки, но такую игру «Кайрат» может вписать в историю.
Благодаря подобным матчам мы можем уверенно смотреть в будущее. Для нас было огромным сюрпризом увидеть столько болельщиков – я искренне благодарен им за поддержку.
Мы провели три матча против трех топ-клубов. Да, мы разочарованы, что не смогли реализовать численное преимущество в игре с «Пафосом», возможно, за неимением опыта в еврокубках. Но когда играешь против сильнейших, ты действуешь на грани возможностей — и именно это помогает развиваться», сказал коуч.
