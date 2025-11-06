Коуч Динамо U-19: «Мы должны были побеждать с большим счетом»

Главный тренер киевского Динамо U-19 Игорь Костюк прокомментировал победный матч своей команды против шведской команды «Броммапойкарна».

– Мы готовились к этому матчу, уже понимая, как шведы будут играть. При всем уважении к сопернику, мы должны были побеждать с большим счетом.

– Когда соперник забил гол в конце матча, была ли возможность, что они могут добавить и что-то изменить? Все ли было контролировано?

– Конечно, бывают такие моменты, но мы контролировали игру. Вы же видели, что кроме навесов какой-то суеты в штрафной ничего не было. Соперники не создавали стопроцентных моментов, если бы они могли забить мяч. Они пытались играть длинными передачами за спину, выпустили еще одного высокого нападающего в ту зону, благодаря чему и забили свой единственный гол – наши защитники немного «проспали».

Наш план на игру – защищаться средним блоком и выбегать в быстрые контратаки – сработал. Мы могли еще в первом тайме закрывать игру, но во втором тайме также создали очень много моментов, но не распорядились ими. В конце соперники пошли в нашествие и было немного нервозно.

– С первых минут «Динамо» понеслось в атаки. После первого гола соперник вроде бы стал больше владеть мячом. Это был тактический план?

– Как я уже говорил, мы планировали встречать соперника средним блоком, агрессивно внутри поля, потому что у них были моменты в Польше, когда мы играли свой домашний матч, а потом обещали нам сложности на искусственном поле. Поэтому мы немного подняли линию защиты, понимая, что те длинные передачи, которые будут проходить за спину, на столь быстром газоне не будут приводить к тем моментам, которые они планировали. А наш план сработал. Мы хорошо перестраивались во время передачи за спину, и они не доходили до своих адресатов.

– Показалось, что пара центральных защитников, Владислав Захарченко и Даниил Огородник, были самыми полезными игроками матча. Это действительно так?

– Конечно, когда идут перестройки и мяч быстро двигается с фланга на фланг, центральные защитники закрывают зоны. Они у нас понимают уже на уровне подсознания, как перестраиваться. Но при этом были, хоть и незначительные, потери мяча и у Захарченко, и у Огородника, которая приводила к атакам на наши ворота. Если эти ошибки убрать, центральные защитники и вся команда сыграла на достаточно достойном уровне.

– На тот момент, когда у «Динамо» произошла первая замена, на поле вышел Иваськив, соперник сделал уже пять. И именно Иваськив забил гол. Вам удалось угадать с заменами?

– Это не случайно, мы всегда говорим, что любой игрок, выходящий на замену, может забить гол. Иваськив оказался в нужном месте в том моменте, хорошо выполнил удар и забил гол. Но то, что мы нарабатывали, то, что должно было сыграть, все игроки выполняли. Поэтому мы не производили замены. Подсел какой-нибудь игрок – мы его поменяли. Мы спрашивали их. Но все игроки провели сегодняшний матч на высоком эмоциональном уровне, все терпели. Осипенко, которого заменили, говорил, что будет играть, но мы видели, что он уже не подходит. Нашим игрокам большое спасибо за то, что они доверяют тренеру и выполняют те требования, которые мы перед ними предъявляем. Это приносит результат, они понимают это. После таких игр, когда они понимают, что выполняемые ими установки тренера работают, у них словно появляются крылья, и они это делают с двойной мотивацией.

– Вас удивила поддержка трибун во время матча?

– Сегодня украинцы нас больше поддерживали. У нас в отеле работают несколько девушек из Украины, и они нам говорили, что сегодня на матче будет много представителей украинской диаспоры. Потому мы к этому были готовы. Но когда с трибун начали скандировать "Динамо", даже шведская команда удивилась. Хочу выразить благодарность шведской стороне за то, что они это инициировали, и нашим болельщикам, пришедшим на стадион. Мы им отблагодарили хорошую игру и победу.