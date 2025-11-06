Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Маркевич выступил с требованием к Шовковскому относительно игры Ярмоленко
Лига конференций
Маркевич выступил с требованием к Шовковскому относительно игры Ярмоленко

Мирон Богданович не хочет, чтобы Ярмоленко играл форварда

Маркевич выступил с требованием к Шовковскому относительно игры Ярмоленко
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич призвал главного тренера «Динамо» Александра Шовковского не выпускать Андрея Ярмоленко на позиции форварда в еврокубковом матче против «Зрински».

«Надо ставить чистого нападающего, а Ярмоленко может и в полузащите сыграть. На острие должен быть именно форвард – Герреро, не Бленуце. Эдуардо и Шахтеру в кубковой игре забивал, и до того», – сказал Маркевич.

«Динамо» проведет матч против «Зрински» шестого ноября в 22:00 по Киеву. В активе киевлян пока ноль очков в основном этапе ЛК.

Динамо Киев Зриньски Мостар Мирон Маркевич Лига конференций Динамо - Зриньски Александр Шовковский Андрей Ярмоленко
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
