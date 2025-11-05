Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сабо отказался давать прогноз на матч Динамо – Зриньски. Назвал причину
Лига конференций
05 ноября 2025, 16:02 | Обновлено 05 ноября 2025, 16:52
Йожеф заявил, что вообще ничего не знает о Зриньски

ФК Динамо Киев. Йожеф Сабо

Легендарный тренер Йожеф Сабо отказался прогнозировать результат матча третьего тура Лиги конференций, где Динамо сыграет против боснийского Зриньски.

– Каким будет ваш прогноз на поединок «Динамо» – «Зриньски»?

– Я уже сказал, что практически не знаю этого соперника.

– Но вы же знаете «Динамо»?

– Я могу только предположить, что у соперника много атлетических футболистов, которые могут навязать борьбу, продемонстрировать характер. Легко точно не будет, – сказал Сабо.

Матч Динамо – Зриньски запланирован на четверг, 6 ноября. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Йожеф Сабо Динамо Киев Зриньски Мостар Лига конференций Динамо - Зриньски
Олег Вахоцкий Источник: Meta.ua
Комментарии 3
Перець
Вітя Леоненко твій прогноз
Ответить
0
Al Fredli
Йожик він хитрий.
Ответить
0
avk2307
Попросите Пуканыча дать прогноз. Он всегда вам эксклюзивно дает ... или Грачева. Как так ? сегодня всего 10 раз Сабо про динамо сказал, а прогноза не дал
Ответить
0
