Сабо отказался давать прогноз на матч Динамо – Зриньски. Назвал причину
Йожеф заявил, что вообще ничего не знает о Зриньски
Легендарный тренер Йожеф Сабо отказался прогнозировать результат матча третьего тура Лиги конференций, где Динамо сыграет против боснийского Зриньски.
– Каким будет ваш прогноз на поединок «Динамо» – «Зриньски»?
– Я уже сказал, что практически не знаю этого соперника.
– Но вы же знаете «Динамо»?
– Я могу только предположить, что у соперника много атлетических футболистов, которые могут навязать борьбу, продемонстрировать характер. Легко точно не будет, – сказал Сабо.
Матч Динамо – Зриньски запланирован на четверг, 6 ноября. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Диллиан – о бое против Уордли
Легенда «Динамо» сегодня празднует день рождения