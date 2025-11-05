Сабо отказался давать прогноз на матч Динамо – Зриньски. Назвал причину

Легендарный тренер Йожеф Сабо отказался прогнозировать результат матча третьего тура Лиги конференций, где Динамо сыграет против боснийского Зриньски.

– Каким будет ваш прогноз на поединок «Динамо» – «Зриньски»?

– Я уже сказал, что практически не знаю этого соперника.

– Но вы же знаете «Динамо»?

– Я могу только предположить, что у соперника много атлетических футболистов, которые могут навязать борьбу, продемонстрировать характер. Легко точно не будет, – сказал Сабо.

Матч Динамо – Зриньски запланирован на четверг, 6 ноября. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.