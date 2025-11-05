Андрей ШЕВЧЕНКО о новой форме: «Это шанс показать, кто такие украинцы»
Президент УАФ оценил новую экипировку национальной команды
Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал о том, что значит для сборной Украины презентация новой домашней формы.
«Каждый новый матч — это шанс показать миру, кто мы, кто такие украинцы. Эта форма создана с уважением к тысячелетней истории Украины, многовекового поиска своего места в мире и собственного пути. Этот орнамент – напоминание, что и в начале ХХ века, и сегодня украинцы борются за право на собственное государство».
«Мы благодарим adidas за партнерство, что помогает нашим игрокам чувствовать себя уверенно и на поле, и вне его», – сказал Шевченко.
Сообщается, что в новой экипировке команда сыграет уже в ближайших матчах отбора ЧМ-2026.
