Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Андрей ШЕВЧЕНКО о новой форме: «Это шанс показать, кто такие украинцы»
Сборная УКРАИНЫ
05 ноября 2025, 18:55 | Обновлено 05 ноября 2025, 19:14
Президент УАФ оценил новую экипировку национальной команды

УАФ

Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал о том, что значит для сборной Украины презентация новой домашней формы.

«Каждый новый матч — это шанс показать миру, кто мы, кто такие украинцы. Эта форма создана с уважением к тысячелетней истории Украины, многовекового поиска своего места в мире и собственного пути. Этот орнамент – напоминание, что и в начале ХХ века, и сегодня украинцы борются за право на собственное государство».

«Мы благодарим adidas за партнерство, что помогает нашим игрокам чувствовать себя уверенно и на поле, и вне его», – сказал Шевченко.

Сообщается, что в новой экипировке команда сыграет уже в ближайших матчах отбора ЧМ-2026.

сборная Украины по футболу игровая форма ЧМ-2026 по футболу Андрей Шевченко
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
