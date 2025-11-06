РОНАЛДУ: «Несправедливо, что он решает, кто лучший в истории»
Криштиану – о турнире чемпионата мира
Пятикратный обладатель Золотого мяча португалец Криштиану Роналду рассказал, что не считает, что чемпионат мира должен определять лучшего игрока за всю историю футбола.
«Несправедливо, что чемпионат мира решает, кто лучший игрок в истории. Это всего лишь одно соревнование из 6 или 7 игр, вы считаете, что это справедливо?», – отметил Криштиану Роналду.
Роналду так и не смог ни разу выиграть чемпионат мира по футболу.
Ранее португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как мог оказаться в каталонской «Барселоне».
