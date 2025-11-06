РОНАЛДУ: «Несправедливо, что он решает, кто лучший в истории»

Пятикратный обладатель Золотого мяча португалец Криштиану Роналду рассказал, что не считает, что чемпионат мира должен определять лучшего игрока за всю историю футбола.

«Несправедливо, что чемпионат мира решает, кто лучший игрок в истории. Это всего лишь одно соревнование из 6 или 7 игр, вы считаете, что это справедливо?», – отметил Криштиану Роналду.

Роналду так и не смог ни разу выиграть чемпионат мира по футболу.

