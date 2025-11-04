Кнутсен перед игрой с Монако: «Мы разработали план»

Главный тренер норвежского клуба «Буде-Глимт» Кьетил Кнутсен поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Монако».

Встреча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов пройдет 4 ноября, начало матча запланировано на 23:00 по киевскому времени.

«Монако» – невероятно сильная команда. Нам противостоит топовая команда с очень сильными игроками на каждой позиции. У каждой команды есть свои сильные и слабые стороны, и мы считаем, что разработали хороший план. Но мы должны быть в лучшей форме. Тогда мы будем конкурентоспособны, и именно к этому мы стремимся… Завтра в составе не будет Ульрика Салтнеса, Хайтама Алесами и Олы Брюнхильдсена, остальные в составе», – передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.