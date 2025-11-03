Турнирная таблица чемпионата Турции. Сыграл ли Степаненко за Эюпспор?
Украинский хавбек остался в резерве команды на матч против Антальяспора
Вечером 3 ноября состоялись матчи 11-го тура чемпионата Турции.
Украинский хавбек Тарас Степаненко остался в резерве Эюпспора на матч против Антальяспора (0:1).
Ризеспор нанес поражение команде Карагюмрюк (1:0). Аланьяспор и Газиантеп разошлись миром (0:0).
Лидеры после 11 туров: Галатасарай (29 очков), Фенербахче (25), Трабзонспор (24), Самсунспор (20), Гезтепе (19), Газиантеп (18), Бешикташ (17).
Чемпионат Турции. 11-й тур, 3 ноября 2025
Аланьяспор – Газиантеп – 0:0
Эюпспор – Антальяспор – 0:1
Гол: Боли, 75
Ризеспор – Карагюмрюк – 1:0
Гол: Мочи, 83
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Галатасарай
|11
|9
|2
|0
|25 - 5
|09.11.25 16:00 Коджаелиспор - Галатасарай01.11.25 Галатасарай 0:0 Трабзонспор26.10.25 Галатасарай 3:1 Гёзтепе18.10.25 Истанбул Башакшехир 1:2 Галатасарай04.10.25 Галатасарай 1:1 Бешикташ26.09.25 Аланьяспор 0:1 Галатасарай
|29
|2
|Фенербахче
|11
|7
|4
|0
|21 - 8
|09.11.25 19:00 Фенербахче - Кайсериспор02.11.25 Бешикташ 2:3 Фенербахче27.10.25 Газиантеп 0:4 Фенербахче19.10.25 Фенербахче 2:1 Карагюмрюк05.10.25 Самсунспор 0:0 Фенербахче28.09.25 Фенербахче 2:0 Антальяспор
|25
|3
|Трабзонспор
|11
|7
|3
|1
|17 - 7
|08.11.25 16:00 Трабзонспор - Аланьяспор01.11.25 Галатасарай 0:0 Трабзонспор25.10.25 Трабзонспор 2:0 Эюпспор18.10.25 Ризеспор 1:2 Трабзонспор03.10.25 Трабзонспор 4:0 Кайсериспор27.09.25 Карагюмрюк 3:4 Трабзонспор
|24
|4
|Самсунспор
|11
|5
|5
|1
|17 - 11
|09.11.25 19:00 Самсунспор - Эюпспор02.11.25 Коньяспор 1:3 Самсунспор27.10.25 Самсунспор 1:1 Ризеспор19.10.25 Кайсериспор 1:3 Самсунспор05.10.25 Самсунспор 0:0 Фенербахче27.09.25 Газиантеп 2:2 Самсунспор
|20
|5
|Гёзтепе
|11
|5
|4
|2
|13 - 6
|08.11.25 19:00 Касымпаша - Гёзтепе01.11.25 Гёзтепе 1:0 Генчлербирлиги26.10.25 Галатасарай 3:1 Гёзтепе19.10.25 Аланьяспор 1:0 Гёзтепе05.10.25 Гёзтепе 1:0 Истанбул Башакшехир27.09.25 Эюпспор 0:0 Гёзтепе
|19
|6
|Газиантеп
|11
|5
|3
|3
|15 - 18
|08.11.25 13:30 Газиантеп - Ризеспор03.11.25 Аланьяспор 0:0 Газиантеп27.10.25 Газиантеп 0:4 Фенербахче19.10.25 Газиантеп 3:2 Антальяспор05.10.25 Карагюмрюк 0:2 Газиантеп27.09.25 Газиантеп 2:2 Самсунспор
|18
|7
|Бешикташ
|11
|5
|2
|4
|18 - 15
|08.11.25 19:00 Антальяспор - Бешикташ02.11.25 Бешикташ 2:3 Фенербахче26.10.25 Касымпаша 1:1 Бешикташ22.10.25 Коньяспор 0:2 Бешикташ18.10.25 Бешикташ 1:2 Генчлербирлиги04.10.25 Галатасарай 1:1 Бешикташ
|17
|8
|Коньяспор
|11
|4
|2
|5
|18 - 18
|09.11.25 13:30 Карагюмрюк - Коньяспор02.11.25 Коньяспор 1:3 Самсунспор26.10.25 Генчлербирлиги 1:2 Коньяспор22.10.25 Коньяспор 0:2 Бешикташ18.10.25 Коньяспор 2:3 Коджаелиспор05.10.25 Касымпаша 1:1 Коньяспор
|14
|9
|Аланьяспор
|11
|3
|5
|3
|11 - 11
|08.11.25 16:00 Трабзонспор - Аланьяспор03.11.25 Аланьяспор 0:0 Газиантеп25.10.25 Коджаелиспор 2:0 Аланьяспор19.10.25 Аланьяспор 1:0 Гёзтепе04.10.25 Генчлербирлиги 2:2 Аланьяспор26.09.25 Аланьяспор 0:1 Галатасарай
|14
|10
|Истанбул Башакшехир
|11
|3
|4
|4
|12 - 9
|07.11.25 19:00 Генчлербирлиги - Истанбул Башакшехир31.10.25 Истанбул Башакшехир 1:0 Коджаелиспор26.10.25 Антальяспор 0:4 Истанбул Башакшехир22.10.25 Ризеспор 0:0 Истанбул Башакшехир18.10.25 Истанбул Башакшехир 1:2 Галатасарай05.10.25 Гёзтепе 1:0 Истанбул Башакшехир
|13
|11
|Ризеспор
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|08.11.25 13:30 Газиантеп - Ризеспор03.11.25 Ризеспор 1:0 Карагюмрюк27.10.25 Самсунспор 1:1 Ризеспор22.10.25 Ризеспор 0:0 Истанбул Башакшехир18.10.25 Ризеспор 1:2 Трабзонспор03.10.25 Антальяспор 2:5 Ризеспор
|13
|12
|Антальяспор
|11
|4
|1
|6
|12 - 20
|08.11.25 19:00 Антальяспор - Бешикташ03.11.25 Эюпспор 0:1 Антальяспор26.10.25 Антальяспор 0:4 Истанбул Башакшехир19.10.25 Газиантеп 3:2 Антальяспор03.10.25 Антальяспор 2:5 Ризеспор28.09.25 Фенербахче 2:0 Антальяспор
|13
|13
|Коджаелиспор
|11
|3
|2
|6
|10 - 15
|09.11.25 16:00 Коджаелиспор - Галатасарай31.10.25 Истанбул Башакшехир 1:0 Коджаелиспор25.10.25 Коджаелиспор 2:0 Аланьяспор18.10.25 Коньяспор 2:3 Коджаелиспор04.10.25 Коджаелиспор 1:0 Эюпспор29.09.25 Бешикташ 3:1 Коджаелиспор
|11
|14
|Касымпаша
|11
|2
|4
|5
|11 - 15
|08.11.25 19:00 Касымпаша - Гёзтепе02.11.25 Кайсериспор 3:2 Касымпаша26.10.25 Касымпаша 1:1 Бешикташ20.10.25 Эюпспор 2:0 Касымпаша05.10.25 Касымпаша 1:1 Коньяспор28.09.25 Ризеспор 1:2 Касымпаша
|10
|15
|Кайсериспор
|11
|1
|6
|4
|11 - 24
|09.11.25 19:00 Фенербахче - Кайсериспор02.11.25 Кайсериспор 3:2 Касымпаша24.10.25 Карагюмрюк 2:2 Кайсериспор19.10.25 Кайсериспор 1:3 Самсунспор03.10.25 Трабзонспор 4:0 Кайсериспор28.09.25 Кайсериспор 1:1 Генчлербирлиги
|9
|16
|Генчлербирлиги
|11
|2
|2
|7
|10 - 16
|07.11.25 19:00 Генчлербирлиги - Истанбул Башакшехир01.11.25 Гёзтепе 1:0 Генчлербирлиги26.10.25 Генчлербирлиги 1:2 Коньяспор18.10.25 Бешикташ 1:2 Генчлербирлиги04.10.25 Генчлербирлиги 2:2 Аланьяспор28.09.25 Кайсериспор 1:1 Генчлербирлиги
|8
|17
|Эюпспор
|11
|2
|2
|7
|6 - 14
|09.11.25 19:00 Самсунспор - Эюпспор03.11.25 Эюпспор 0:1 Антальяспор25.10.25 Трабзонспор 2:0 Эюпспор20.10.25 Эюпспор 2:0 Касымпаша04.10.25 Коджаелиспор 1:0 Эюпспор27.09.25 Эюпспор 0:0 Гёзтепе
|8
|18
|Карагюмрюк
|11
|1
|1
|9
|10 - 23
|09.11.25 13:30 Карагюмрюк - Коньяспор03.11.25 Ризеспор 1:0 Карагюмрюк24.10.25 Карагюмрюк 2:2 Кайсериспор19.10.25 Фенербахче 2:1 Карагюмрюк05.10.25 Карагюмрюк 0:2 Газиантеп27.09.25 Карагюмрюк 3:4 Трабзонспор
|4
