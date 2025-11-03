Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Турнирная таблица чемпионата Турции. Сыграл ли Степаненко за Эюпспор?
Чемпионат Турции
Аланьяспор
03.11.2025 19:00 – FT 0 : 0
Газиантеп
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
03 ноября 2025, 23:43 | Обновлено 04 ноября 2025, 00:11
58
0

Турнирная таблица чемпионата Турции. Сыграл ли Степаненко за Эюпспор?

Украинский хавбек остался в резерве команды на матч против Антальяспора

03 ноября 2025, 23:43 | Обновлено 04 ноября 2025, 00:11
58
0
Турнирная таблица чемпионата Турции. Сыграл ли Степаненко за Эюпспор?
ФК Эюпспор. Тарас Степаненко

Вечером 3 ноября состоялись матчи 11-го тура чемпионата Турции.

Украинский хавбек Тарас Степаненко остался в резерве Эюпспора на матч против Антальяспора (0:1).

Ризеспор нанес поражение команде Карагюмрюк (1:0). Аланьяспор и Газиантеп разошлись миром (0:0).

Лидеры после 11 туров: Галатасарай (29 очков), Фенербахче (25), Трабзонспор (24), Самсунспор (20), Гезтепе (19), Газиантеп (18), Бешикташ (17).

Чемпионат Турции. 11-й тур, 3 ноября 2025

Аланьяспор – Газиантеп – 0:0

Эюпспор – Антальяспор – 0:1

Гол: Боли, 75

Ризеспор – Карагюмрюк – 1:0

Гол: Мочи, 83

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Галатасарай 11 9 2 0 25 - 5 09.11.25 16:00 Коджаелиспор - Галатасарай01.11.25 Галатасарай 0:0 Трабзонспор26.10.25 Галатасарай 3:1 Гёзтепе18.10.25 Истанбул Башакшехир 1:2 Галатасарай04.10.25 Галатасарай 1:1 Бешикташ26.09.25 Аланьяспор 0:1 Галатасарай 29
2 Фенербахче 11 7 4 0 21 - 8 09.11.25 19:00 Фенербахче - Кайсериспор02.11.25 Бешикташ 2:3 Фенербахче27.10.25 Газиантеп 0:4 Фенербахче19.10.25 Фенербахче 2:1 Карагюмрюк05.10.25 Самсунспор 0:0 Фенербахче28.09.25 Фенербахче 2:0 Антальяспор 25
3 Трабзонспор 11 7 3 1 17 - 7 08.11.25 16:00 Трабзонспор - Аланьяспор01.11.25 Галатасарай 0:0 Трабзонспор25.10.25 Трабзонспор 2:0 Эюпспор18.10.25 Ризеспор 1:2 Трабзонспор03.10.25 Трабзонспор 4:0 Кайсериспор27.09.25 Карагюмрюк 3:4 Трабзонспор 24
4 Самсунспор 11 5 5 1 17 - 11 09.11.25 19:00 Самсунспор - Эюпспор02.11.25 Коньяспор 1:3 Самсунспор27.10.25 Самсунспор 1:1 Ризеспор19.10.25 Кайсериспор 1:3 Самсунспор05.10.25 Самсунспор 0:0 Фенербахче27.09.25 Газиантеп 2:2 Самсунспор 20
5 Гёзтепе 11 5 4 2 13 - 6 08.11.25 19:00 Касымпаша - Гёзтепе01.11.25 Гёзтепе 1:0 Генчлербирлиги26.10.25 Галатасарай 3:1 Гёзтепе19.10.25 Аланьяспор 1:0 Гёзтепе05.10.25 Гёзтепе 1:0 Истанбул Башакшехир27.09.25 Эюпспор 0:0 Гёзтепе 19
6 Газиантеп 11 5 3 3 15 - 18 08.11.25 13:30 Газиантеп - Ризеспор03.11.25 Аланьяспор 0:0 Газиантеп27.10.25 Газиантеп 0:4 Фенербахче19.10.25 Газиантеп 3:2 Антальяспор05.10.25 Карагюмрюк 0:2 Газиантеп27.09.25 Газиантеп 2:2 Самсунспор 18
7 Бешикташ 11 5 2 4 18 - 15 08.11.25 19:00 Антальяспор - Бешикташ02.11.25 Бешикташ 2:3 Фенербахче26.10.25 Касымпаша 1:1 Бешикташ22.10.25 Коньяспор 0:2 Бешикташ18.10.25 Бешикташ 1:2 Генчлербирлиги04.10.25 Галатасарай 1:1 Бешикташ 17
8 Коньяспор 11 4 2 5 18 - 18 09.11.25 13:30 Карагюмрюк - Коньяспор02.11.25 Коньяспор 1:3 Самсунспор26.10.25 Генчлербирлиги 1:2 Коньяспор22.10.25 Коньяспор 0:2 Бешикташ18.10.25 Коньяспор 2:3 Коджаелиспор05.10.25 Касымпаша 1:1 Коньяспор 14
9 Аланьяспор 11 3 5 3 11 - 11 08.11.25 16:00 Трабзонспор - Аланьяспор03.11.25 Аланьяспор 0:0 Газиантеп25.10.25 Коджаелиспор 2:0 Аланьяспор19.10.25 Аланьяспор 1:0 Гёзтепе04.10.25 Генчлербирлиги 2:2 Аланьяспор26.09.25 Аланьяспор 0:1 Галатасарай 14
10 Истанбул Башакшехир 11 3 4 4 12 - 9 07.11.25 19:00 Генчлербирлиги - Истанбул Башакшехир31.10.25 Истанбул Башакшехир 1:0 Коджаелиспор26.10.25 Антальяспор 0:4 Истанбул Башакшехир22.10.25 Ризеспор 0:0 Истанбул Башакшехир18.10.25 Истанбул Башакшехир 1:2 Галатасарай05.10.25 Гёзтепе 1:0 Истанбул Башакшехир 13
11 Ризеспор 11 3 4 4 12 - 14 08.11.25 13:30 Газиантеп - Ризеспор03.11.25 Ризеспор 1:0 Карагюмрюк27.10.25 Самсунспор 1:1 Ризеспор22.10.25 Ризеспор 0:0 Истанбул Башакшехир18.10.25 Ризеспор 1:2 Трабзонспор03.10.25 Антальяспор 2:5 Ризеспор 13
12 Антальяспор 11 4 1 6 12 - 20 08.11.25 19:00 Антальяспор - Бешикташ03.11.25 Эюпспор 0:1 Антальяспор26.10.25 Антальяспор 0:4 Истанбул Башакшехир19.10.25 Газиантеп 3:2 Антальяспор03.10.25 Антальяспор 2:5 Ризеспор28.09.25 Фенербахче 2:0 Антальяспор 13
13 Коджаелиспор 11 3 2 6 10 - 15 09.11.25 16:00 Коджаелиспор - Галатасарай31.10.25 Истанбул Башакшехир 1:0 Коджаелиспор25.10.25 Коджаелиспор 2:0 Аланьяспор18.10.25 Коньяспор 2:3 Коджаелиспор04.10.25 Коджаелиспор 1:0 Эюпспор29.09.25 Бешикташ 3:1 Коджаелиспор 11
14 Касымпаша 11 2 4 5 11 - 15 08.11.25 19:00 Касымпаша - Гёзтепе02.11.25 Кайсериспор 3:2 Касымпаша26.10.25 Касымпаша 1:1 Бешикташ20.10.25 Эюпспор 2:0 Касымпаша05.10.25 Касымпаша 1:1 Коньяспор28.09.25 Ризеспор 1:2 Касымпаша 10
15 Кайсериспор 11 1 6 4 11 - 24 09.11.25 19:00 Фенербахче - Кайсериспор02.11.25 Кайсериспор 3:2 Касымпаша24.10.25 Карагюмрюк 2:2 Кайсериспор19.10.25 Кайсериспор 1:3 Самсунспор03.10.25 Трабзонспор 4:0 Кайсериспор28.09.25 Кайсериспор 1:1 Генчлербирлиги 9
16 Генчлербирлиги 11 2 2 7 10 - 16 07.11.25 19:00 Генчлербирлиги - Истанбул Башакшехир01.11.25 Гёзтепе 1:0 Генчлербирлиги26.10.25 Генчлербирлиги 1:2 Коньяспор18.10.25 Бешикташ 1:2 Генчлербирлиги04.10.25 Генчлербирлиги 2:2 Аланьяспор28.09.25 Кайсериспор 1:1 Генчлербирлиги 8
17 Эюпспор 11 2 2 7 6 - 14 09.11.25 19:00 Самсунспор - Эюпспор03.11.25 Эюпспор 0:1 Антальяспор25.10.25 Трабзонспор 2:0 Эюпспор20.10.25 Эюпспор 2:0 Касымпаша04.10.25 Коджаелиспор 1:0 Эюпспор27.09.25 Эюпспор 0:0 Гёзтепе 8
18 Карагюмрюк 11 1 1 9 10 - 23 09.11.25 13:30 Карагюмрюк - Коньяспор03.11.25 Ризеспор 1:0 Карагюмрюк24.10.25 Карагюмрюк 2:2 Кайсериспор19.10.25 Фенербахче 2:1 Карагюмрюк05.10.25 Карагюмрюк 0:2 Газиантеп27.09.25 Карагюмрюк 3:4 Трабзонспор 4
Полная таблица

По теме:
Пять голов и удаление. Бешикташ и Фенербахче выдали огненное дерби Стамбула
Безголевое дерби: Трабзонспор с украинцами сыграл вничью с Галатасараем
С двумя украинцами: Трабзонспор назвал состав на дерби с Галатасараем
чемпионат Турции по футболу Тарас Степаненко Эюпспор Антальяспор Аланьяспор Газиантеп Ризеспор Фатих Карагюмрюк
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, что Ахметов думает по поводу будущего Турана в Шахтере
Футбол | 03 ноября 2025, 18:35 8
Стало известно, что Ахметов думает по поводу будущего Турана в Шахтере
Стало известно, что Ахметов думает по поводу будущего Турана в Шахтере

Клуб доверяет тренеру, рассказал Цыганык

Лацио на культовом Стадио Олимпико одолел Кальяри
Футбол | 03 ноября 2025, 23:43 0
Лацио на культовом Стадио Олимпико одолел Кальяри
Лацио на культовом Стадио Олимпико одолел Кальяри

Состоялся матч 10-го тура Серии А

Защитник Шахтера прокомментировал стычку с Ярмоленко
Футбол | 03.11.2025, 09:34
Защитник Шахтера прокомментировал стычку с Ярмоленко
Защитник Шахтера прокомментировал стычку с Ярмоленко
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя, как пародия»
Футбол | 03.11.2025, 08:13
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя, как пародия»
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя, как пародия»
Шовковський звернувся до Шахтаря після поразки у гарячому матчі
Футбол | 03.11.2025, 08:44
Шовковський звернувся до Шахтаря після поразки у гарячому матчі
Шовковський звернувся до Шахтаря після поразки у гарячому матчі
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
02.11.2025, 09:22 5
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
02.11.2025, 08:20 12
Бокс
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
03.11.2025, 00:02 22
Футбол
Мирон Маркевич прокомментировал игру Ярмоленко в матче с Шахтером
Мирон Маркевич прокомментировал игру Ярмоленко в матче с Шахтером
03.11.2025, 13:41 6
Футбол
Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
03.11.2025, 07:37 8
Бокс
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
02.11.2025, 20:40 5
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
02.11.2025, 20:44 63
Футбол
«Убийство, которое принесет сумасшедшие деньги». Усику подобрали соперника
«Убийство, которое принесет сумасшедшие деньги». Усику подобрали соперника
02.11.2025, 07:55
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем