Александра Олейникова – Алиция Эрреро Линьяна. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча WTA 125 в городе Тукуман
3 ноября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 132) начала выступления на грунтовом турнире WTA 125 в городе Тукуман, Аргентина.
В 1/16 финала украинка играет против представительницы Испании Алиции Эрреро Линьяны (WTA 301). Время начала встречи – 22:05 по Киеву.
Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Александры.
Победительница противостояния во втором круге поборется либо с Диан Парри, либо с теннисисткой из квалификации.
