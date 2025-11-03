Александра Олейникова – Алиция Эрреро Линьяна. Смотреть онлайн. LIVE

3 ноября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 132) начала выступления на грунтовом турнире WTA 125 в городе Тукуман, Аргентина.

В 1/16 финала украинка играет против представительницы Испании Алиции Эрреро Линьяны (WTA 301). Время начала встречи – 22:05 по Киеву.

Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Александры.

Победительница противостояния во втором круге поборется либо с Диан Парри, либо с теннисисткой из квалификации.

