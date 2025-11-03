ВИДЕО. Как Вьюнник забил за Лехию в компенсированное время матча
Лехия Гданьск дома проиграла клубу Радомяк в 14-м туре чемпионата Польши
Украинский форвард Лехии Богдан Вьюнник забил гол в матче 14-го тура чемпионата Польши.
Лехия Гданьск дома проиграла клубу Радомяк со счетом 1:2.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 90+3-й минуте Богдан Вьюнник отправил мяч в ворота соперников, однако этого было недостаточно для спасения. Это второй гол Богдана в 13 матчах сезона чемпионата Польши.
У Лехии в заявке было 4 украинца: Иван Желизко отыграл весь матч, Богдан Вьюнник вышел на замену на 66-й минуте, а Максим Дячук и Антон Царенко остались в запасе.
Чемпионат Польши. 14-й тур, 3 ноября 2025
Лехия Гданьск – Радомяк Радом – 1:2
Голы: Вьюнник, 90+3 – Капита, 35, Тапсоба, 84
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мирослав Ступар высказал свое мнение о действиях рефери в Классическом
Гости победили одолели Сассуоло со счетом 2:1