ВИДЕО. Как Вьюнник забил за Лехию в компенсированное время матча

Украинский форвард Лехии Богдан Вьюнник забил гол в матче 14-го тура чемпионата Польши.

Лехия Гданьск дома проиграла клубу Радомяк со счетом 1:2.

На 90+3-й минуте Богдан Вьюнник отправил мяч в ворота соперников, однако этого было недостаточно для спасения. Это второй гол Богдана в 13 матчах сезона чемпионата Польши.

У Лехии в заявке было 4 украинца: Иван Желизко отыграл весь матч, Богдан Вьюнник вышел на замену на 66-й минуте, а Максим Дячук и Антон Царенко остались в запасе.

Чемпионат Польши. 14-й тур, 3 ноября 2025

Лехия Гданьск – Радомяк Радом – 1:2

Голы: Вьюнник, 90+3 – Капита, 35, Тапсоба, 84

Видео голов и обзор матча