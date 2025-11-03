Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Как Вьюнник забил за Лехию в компенсированное время матча
Чемпионат Польши
Лехия
03.11.2025 19:00 – FT 1 : 2
Радомяк
Польша
ВИДЕО. Как Вьюнник забил за Лехию в компенсированное время матча

Лехия Гданьск дома проиграла клубу Радомяк в 14-м туре чемпионата Польши

ВИДЕО. Как Вьюнник забил за Лехию в компенсированное время матча
ФК Лехия. Богдан Вьюнник

Украинский форвард Лехии Богдан Вьюнник забил гол в матче 14-го тура чемпионата Польши.

Лехия Гданьск дома проиграла клубу Радомяк со счетом 1:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 90+3-й минуте Богдан Вьюнник отправил мяч в ворота соперников, однако этого было недостаточно для спасения. Это второй гол Богдана в 13 матчах сезона чемпионата Польши.

У Лехии в заявке было 4 украинца: Иван Желизко отыграл весь матч, Богдан Вьюнник вышел на замену на 66-й минуте, а Максим Дячук и Антон Царенко остались в запасе.

Чемпионат Польши. 14-й тур, 3 ноября 2025

Лехия Гданьск – Радомяк Радом – 1:2

Голы: Вьюнник, 90+3 – Капита, 35, Тапсоба, 84

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Вьюнник (Лехия).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Абдул Фессаль Тапсоба (Радомяк), асcист Roberto Alves.
35’
ГОЛ ! Мяч забил Capita (Радомяк), асcист Васко Лопеш.
Лехия Гданьск чемпионат Польши по футболу выбор редакции видео голов и обзор Максим Дячук Богдан Вьюнник Радомяк Антон Царенко Иван Желизко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
