Вьюнник забил гол за Лехию на 90+3 мин, но его команда проиграла в Польше
Клуб Радомяк одержал выездную победу, забив два гола команде из Гданська
В матче 14-го тура чемпионата Польши Лехия Гданьск на своем поле потерпела поражение от Радомяка Радом со счетом 1:2.
Гости забили два гола в матче: отличились Капита и Абдул Тапсоба, что принесло победу их команде.
В компенсированное время хозяевам удалось сократить отставание. На 90+3-й минуте отличился украинский форвард Богдан Вьюнник, однако этого было недостаточно для спасения. Это второй гол Богдана в 13 матчах сезона чемпионата Польши.
За Лехию украинец Иван Желизко отыграл весь матч, Богдан Вьюнник вышел на замену на 66-й минуте, а Максим Дячук и Антон Царенко остались в запасе.
Лехия набрала 10 очков и занимает 16-е место, находясь в зоне вылета (из-за штрафа в 5 баллов в начале турнира).
Чемпионат Польши. 14-й тур, 3 ноября 2025
Лехия Гданьск – Радомяк Радом – 1:2
Голы: Вьюнник, 90+3 – Капита, 35, Тапсоба, 84
Видео голов и обзор матча
Турнірна таблиця
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Гурник Забже
|14
|9
|2
|3
|26 - 12
|07.11.25 21:30 Заглембе Л - Гурник Забже02.11.25 Гурник Забже 5:1 Арка26.10.25 Гурник Забже 2:1 Ягеллония18.10.25 Корона Кельце 1:1 Гурник Забже05.10.25 Гурник Забже 3:1 Легия27.09.25 Краковия 1:1 Гурник Забже
|29
|2
|Висла Плоцк
|13
|7
|4
|2
|18 - 9
|08.11.25 18:30 Мотор Люблин - Висла Плоцк03.11.25 Висла Плоцк 2:0 Погонь Щецин27.10.25 Радомяк 1:1 Висла Плоцк20.10.25 Висла Плоцк 3:1 Брук-Бет Термалица03.10.25 Лехия 1:1 Висла Плоцк26.09.25 Висла Плоцк 1:1 Катовице
|25
|3
|Ягеллония
|13
|7
|3
|3
|25 - 17
|09.11.25 18:30 Погонь Щецин - Ягеллония02.11.25 Ягеллония 1:2 Ракув26.10.25 Гурник Забже 2:1 Ягеллония18.10.25 Ягеллония 4:0 Арка05.10.25 Ягеллония 3:1 Корона Кельце28.09.25 Лех 2:2 Ягеллония
|24
|4
|Краковия
|12
|6
|3
|3
|21 - 14
|07.11.25 19:00 Радомяк - Краковия25.10.25 Погонь Щецин 2:1 Краковия18.10.25 Краковия 2:0 Ракув04.10.25 Арка 2:1 Краковия27.09.25 Краковия 1:1 Гурник Забже19.09.25 Катовице 0:3 Краковия
|21
|5
|Лех
|13
|5
|6
|2
|22 - 20
|09.11.25 21:15 Арка - Лех02.11.25 Лех 2:2 Мотор Люблин26.10.25 Легия 0:0 Лех19.10.25 Лех 2:2 Погонь Щецин05.10.25 Катовице 0:1 Лех28.09.25 Лех 2:2 Ягеллония
|21
|6
|Корона Кельце
|14
|5
|5
|4
|16 - 12
|09.11.25 15:45 Корона Кельце - Ракув31.10.25 Пяст 0:0 Корона Кельце25.10.25 Катовице 1:0 Корона Кельце18.10.25 Корона Кельце 1:1 Гурник Забже05.10.25 Ягеллония 3:1 Корона Кельце27.09.25 Корона Кельце 3:0 Лехия
|20
|7
|Ракув
|13
|6
|2
|5
|16 - 17
|09.11.25 15:45 Корона Кельце - Ракув02.11.25 Ягеллония 1:2 Ракув26.10.25 Ракув 2:1 Лехия18.10.25 Краковия 2:0 Ракув05.10.25 Ракув 2:0 Мотор Люблин28.09.25 Видзев Лодзь 0:1 Ракув
|20
|8
|Радомяк
|14
|5
|4
|5
|25 - 24
|07.11.25 19:00 Радомяк - Краковия03.11.25 Лехия 1:2 Радомяк27.10.25 Радомяк 1:1 Висла Плоцк17.10.25 Видзев Лодзь 3:2 Радомяк04.10.25 Радомяк 3:1 Заглембе Л29.09.25 Мотор Люблин 2:2 Радомяк
|19
|9
|Заглембе Л
|12
|4
|5
|3
|25 - 18
|07.11.25 21:30 Заглембе Л - Гурник Забже24.10.25 Брук-Бет Термалица 1:1 Заглембе Л19.10.25 Заглембе Л 3:1 Легия04.10.25 Радомяк 3:1 Заглембе Л29.09.25 Заглембе Л 4:0 Арка21.09.25 Заглембе Л 2:2 Мотор Люблин
|17
|10
|Легия
|13
|4
|5
|4
|15 - 13
|09.11.25 15:45 Легия - Брук-Бет Термалица02.11.25 Видзев Лодзь 1:1 Легия26.10.25 Легия 0:0 Лех19.10.25 Заглембе Л 3:1 Легия05.10.25 Гурник Забже 3:1 Легия28.09.25 Легия 1:0 Погонь Щецин
|17
|11
|Видзев Лодзь
|14
|5
|2
|7
|21 - 21
|08.11.25 15:45 Лехия - Видзев Лодзь02.11.25 Видзев Лодзь 1:1 Легия24.10.25 Мотор Люблин 3:0 Видзев Лодзь17.10.25 Видзев Лодзь 3:2 Радомяк04.10.25 Брук-Бет Термалица 2:4 Видзев Лодзь28.09.25 Видзев Лодзь 0:1 Ракув
|17
|12
|Катовице
|14
|5
|2
|7
|20 - 24
|08.11.25 21:15 Катовице - Пяст31.10.25 Брук-Бет Термалица 0:3 Катовице25.10.25 Катовице 1:0 Корона Кельце17.10.25 Мотор Люблин 2:5 Катовице05.10.25 Катовице 0:1 Лех26.09.25 Висла Плоцк 1:1 Катовице
|17
|13
|Погонь Щецин
|14
|5
|2
|7
|20 - 25
|09.11.25 18:30 Погонь Щецин - Ягеллония03.11.25 Висла Плоцк 2:0 Погонь Щецин25.10.25 Погонь Щецин 2:1 Краковия19.10.25 Лех 2:2 Погонь Щецин03.10.25 Погонь Щецин 2:1 Пяст28.09.25 Легия 1:0 Погонь Щецин
|17
|14
|Мотор Люблин
|13
|3
|6
|4
|18 - 23
|08.11.25 18:30 Мотор Люблин - Висла Плоцк02.11.25 Лех 2:2 Мотор Люблин24.10.25 Мотор Люблин 3:0 Видзев Лодзь17.10.25 Мотор Люблин 2:5 Катовице05.10.25 Ракув 2:0 Мотор Люблин29.09.25 Мотор Люблин 2:2 Радомяк
|15
|15
|Арка
|14
|4
|3
|7
|10 - 25
|09.11.25 21:15 Арка - Лех02.11.25 Гурник Забже 5:1 Арка25.10.25 Арка 2:1 Пяст18.10.25 Ягеллония 4:0 Арка04.10.25 Арка 2:1 Краковия29.09.25 Заглембе Л 4:0 Арка
|15
|16
|Лехия
|14
|4
|3
|7
|23 - 31
|08.11.25 15:45 Лехия - Видзев Лодзь03.11.25 Лехия 1:2 Радомяк26.10.25 Ракув 2:1 Лехия19.10.25 Пяст 1:2 Лехия03.10.25 Лехия 1:1 Висла Плоцк27.09.25 Корона Кельце 3:0 Лехия
|10
|17
|Брук-Бет Термалица
|14
|2
|4
|8
|17 - 28
|09.11.25 15:45 Легия - Брук-Бет Термалица31.10.25 Брук-Бет Термалица 0:3 Катовице24.10.25 Брук-Бет Термалица 1:1 Заглембе Л20.10.25 Висла Плоцк 3:1 Брук-Бет Термалица04.10.25 Брук-Бет Термалица 2:4 Видзев Лодзь27.09.25 Пяст 4:2 Брук-Бет Термалица
|10
|18
|Пяст
|12
|1
|5
|6
|10 - 15
|08.11.25 21:15 Катовице - Пяст31.10.25 Пяст 0:0 Корона Кельце25.10.25 Арка 2:1 Пяст19.10.25 Пяст 1:2 Лехия03.10.25 Погонь Щецин 2:1 Пяст27.09.25 Пяст 4:2 Брук-Бет Термалица
|8
