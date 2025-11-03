Вьюнник забил гол за Лехию на 90+3 мин, но его команда проиграла в Польше

В матче 14-го тура чемпионата Польши Лехия Гданьск на своем поле потерпела поражение от Радомяка Радом со счетом 1:2.

Гости забили два гола в матче: отличились Капита и Абдул Тапсоба, что принесло победу их команде.

В компенсированное время хозяевам удалось сократить отставание. На 90+3-й минуте отличился украинский форвард Богдан Вьюнник, однако этого было недостаточно для спасения. Это второй гол Богдана в 13 матчах сезона чемпионата Польши.

За Лехию украинец Иван Желизко отыграл весь матч, Богдан Вьюнник вышел на замену на 66-й минуте, а Максим Дячук и Антон Царенко остались в запасе.

Лехия набрала 10 очков и занимает 16-е место, находясь в зоне вылета (из-за штрафа в 5 баллов в начале турнира).

Чемпионат Польши. 14-й тур, 3 ноября 2025

Лехия Гданьск – Радомяк Радом – 1:2

Голы: Вьюнник, 90+3 – Капита, 35, Тапсоба, 84

