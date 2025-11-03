Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вьюнник забил гол за Лехию на 90+3 мин, но его команда проиграла в Польше
Чемпионат Польши
Лехия
03.11.2025 19:00 – FT 1 : 2
Радомяк
Польша
Вьюнник забил гол за Лехию на 90+3 мин, но его команда проиграла в Польше

Клуб Радомяк одержал выездную победу, забив два гола команде из Гданська

ФК Лехия. Богдан Вьюнник (справа)

В матче 14-го тура чемпионата Польши Лехия Гданьск на своем поле потерпела поражение от Радомяка Радом со счетом 1:2.

Гости забили два гола в матче: отличились Капита и Абдул Тапсоба, что принесло победу их команде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В компенсированное время хозяевам удалось сократить отставание. На 90+3-й минуте отличился украинский форвард Богдан Вьюнник, однако этого было недостаточно для спасения. Это второй гол Богдана в 13 матчах сезона чемпионата Польши.

За Лехию украинец Иван Желизко отыграл весь матч, Богдан Вьюнник вышел на замену на 66-й минуте, а Максим Дячук и Антон Царенко остались в запасе.

Лехия набрала 10 очков и занимает 16-е место, находясь в зоне вылета (из-за штрафа в 5 баллов в начале турнира).

Чемпионат Польши. 14-й тур, 3 ноября 2025

Лехия Гданьск – Радомяк Радом – 1:2

Голы: Вьюнник, 90+3 – Капита, 35, Тапсоба, 84

Видео голов и обзор матча

Турнірна таблиця

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Гурник Забже 14 9 2 3 26 - 12 07.11.25 21:30 Заглембе Л - Гурник Забже02.11.25 Гурник Забже 5:1 Арка26.10.25 Гурник Забже 2:1 Ягеллония18.10.25 Корона Кельце 1:1 Гурник Забже05.10.25 Гурник Забже 3:1 Легия27.09.25 Краковия 1:1 Гурник Забже 29
2 Висла Плоцк 13 7 4 2 18 - 9 08.11.25 18:30 Мотор Люблин - Висла Плоцк03.11.25 Висла Плоцк 2:0 Погонь Щецин27.10.25 Радомяк 1:1 Висла Плоцк20.10.25 Висла Плоцк 3:1 Брук-Бет Термалица03.10.25 Лехия 1:1 Висла Плоцк26.09.25 Висла Плоцк 1:1 Катовице 25
3 Ягеллония 13 7 3 3 25 - 17 09.11.25 18:30 Погонь Щецин - Ягеллония02.11.25 Ягеллония 1:2 Ракув26.10.25 Гурник Забже 2:1 Ягеллония18.10.25 Ягеллония 4:0 Арка05.10.25 Ягеллония 3:1 Корона Кельце28.09.25 Лех 2:2 Ягеллония 24
4 Краковия 12 6 3 3 21 - 14 07.11.25 19:00 Радомяк - Краковия25.10.25 Погонь Щецин 2:1 Краковия18.10.25 Краковия 2:0 Ракув04.10.25 Арка 2:1 Краковия27.09.25 Краковия 1:1 Гурник Забже19.09.25 Катовице 0:3 Краковия 21
5 Лех 13 5 6 2 22 - 20 09.11.25 21:15 Арка - Лех02.11.25 Лех 2:2 Мотор Люблин26.10.25 Легия 0:0 Лех19.10.25 Лех 2:2 Погонь Щецин05.10.25 Катовице 0:1 Лех28.09.25 Лех 2:2 Ягеллония 21
6 Корона Кельце 14 5 5 4 16 - 12 09.11.25 15:45 Корона Кельце - Ракув31.10.25 Пяст 0:0 Корона Кельце25.10.25 Катовице 1:0 Корона Кельце18.10.25 Корона Кельце 1:1 Гурник Забже05.10.25 Ягеллония 3:1 Корона Кельце27.09.25 Корона Кельце 3:0 Лехия 20
7 Ракув 13 6 2 5 16 - 17 09.11.25 15:45 Корона Кельце - Ракув02.11.25 Ягеллония 1:2 Ракув26.10.25 Ракув 2:1 Лехия18.10.25 Краковия 2:0 Ракув05.10.25 Ракув 2:0 Мотор Люблин28.09.25 Видзев Лодзь 0:1 Ракув 20
8 Радомяк 14 5 4 5 25 - 24 07.11.25 19:00 Радомяк - Краковия03.11.25 Лехия 1:2 Радомяк27.10.25 Радомяк 1:1 Висла Плоцк17.10.25 Видзев Лодзь 3:2 Радомяк04.10.25 Радомяк 3:1 Заглембе Л29.09.25 Мотор Люблин 2:2 Радомяк 19
9 Заглембе Л 12 4 5 3 25 - 18 07.11.25 21:30 Заглембе Л - Гурник Забже24.10.25 Брук-Бет Термалица 1:1 Заглембе Л19.10.25 Заглембе Л 3:1 Легия04.10.25 Радомяк 3:1 Заглембе Л29.09.25 Заглембе Л 4:0 Арка21.09.25 Заглембе Л 2:2 Мотор Люблин 17
10 Легия 13 4 5 4 15 - 13 09.11.25 15:45 Легия - Брук-Бет Термалица02.11.25 Видзев Лодзь 1:1 Легия26.10.25 Легия 0:0 Лех19.10.25 Заглембе Л 3:1 Легия05.10.25 Гурник Забже 3:1 Легия28.09.25 Легия 1:0 Погонь Щецин 17
11 Видзев Лодзь 14 5 2 7 21 - 21 08.11.25 15:45 Лехия - Видзев Лодзь02.11.25 Видзев Лодзь 1:1 Легия24.10.25 Мотор Люблин 3:0 Видзев Лодзь17.10.25 Видзев Лодзь 3:2 Радомяк04.10.25 Брук-Бет Термалица 2:4 Видзев Лодзь28.09.25 Видзев Лодзь 0:1 Ракув 17
12 Катовице 14 5 2 7 20 - 24 08.11.25 21:15 Катовице - Пяст31.10.25 Брук-Бет Термалица 0:3 Катовице25.10.25 Катовице 1:0 Корона Кельце17.10.25 Мотор Люблин 2:5 Катовице05.10.25 Катовице 0:1 Лех26.09.25 Висла Плоцк 1:1 Катовице 17
13 Погонь Щецин 14 5 2 7 20 - 25 09.11.25 18:30 Погонь Щецин - Ягеллония03.11.25 Висла Плоцк 2:0 Погонь Щецин25.10.25 Погонь Щецин 2:1 Краковия19.10.25 Лех 2:2 Погонь Щецин03.10.25 Погонь Щецин 2:1 Пяст28.09.25 Легия 1:0 Погонь Щецин 17
14 Мотор Люблин 13 3 6 4 18 - 23 08.11.25 18:30 Мотор Люблин - Висла Плоцк02.11.25 Лех 2:2 Мотор Люблин24.10.25 Мотор Люблин 3:0 Видзев Лодзь17.10.25 Мотор Люблин 2:5 Катовице05.10.25 Ракув 2:0 Мотор Люблин29.09.25 Мотор Люблин 2:2 Радомяк 15
15 Арка 14 4 3 7 10 - 25 09.11.25 21:15 Арка - Лех02.11.25 Гурник Забже 5:1 Арка25.10.25 Арка 2:1 Пяст18.10.25 Ягеллония 4:0 Арка04.10.25 Арка 2:1 Краковия29.09.25 Заглембе Л 4:0 Арка 15
16 Лехия 14 4 3 7 23 - 31 08.11.25 15:45 Лехия - Видзев Лодзь03.11.25 Лехия 1:2 Радомяк26.10.25 Ракув 2:1 Лехия19.10.25 Пяст 1:2 Лехия03.10.25 Лехия 1:1 Висла Плоцк27.09.25 Корона Кельце 3:0 Лехия 10
17 Брук-Бет Термалица 14 2 4 8 17 - 28 09.11.25 15:45 Легия - Брук-Бет Термалица31.10.25 Брук-Бет Термалица 0:3 Катовице24.10.25 Брук-Бет Термалица 1:1 Заглембе Л20.10.25 Висла Плоцк 3:1 Брук-Бет Термалица04.10.25 Брук-Бет Термалица 2:4 Видзев Лодзь27.09.25 Пяст 4:2 Брук-Бет Термалица 10
18 Пяст 12 1 5 6 10 - 15 08.11.25 21:15 Катовице - Пяст31.10.25 Пяст 0:0 Корона Кельце25.10.25 Арка 2:1 Пяст19.10.25 Пяст 1:2 Лехия03.10.25 Погонь Щецин 2:1 Пяст27.09.25 Пяст 4:2 Брук-Бет Термалица 8
Полная таблица

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Вьюнник (Лехия).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Абдул Фессаль Тапсоба (Радомяк), асcист Roberto Alves.
35’
ГОЛ ! Мяч забил Capita (Радомяк), асcист Васко Лопеш.
Полесье – Металлист 1925 – 0:0. Современное дерби. Видеообзор матча
ВИДЕО. Как Вьюнник забил за Лехию в компенсированное время матча
Агробизнес – Прикарпатье – 3:1. Дубль Войтиховского. Видео голов и обзор
чемпионат Польши по футболу Лехия Гданьск Радомяк Богдан Вьюнник видео голов и обзор Антон Царенко Максим Дячук Иван Желизко выбор редакции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
