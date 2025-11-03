ФОТО. Украинец Урсу в Египте завоевал третий трофей в сезоне 2025 года

28-летний украинский теннисист Вадим Урсу (АТР 504) выиграл трофей на хардовом турнире ITF M15 в Шарм-эш-Шейхе, Египет.

В финале украинец, который был посеян под первым номером, переиграл пятого сеяного Огнена Милича (Сербия, ATP 617). А в полуфинале 15-тысячника Урсу одолел своего соотечественника Юрия Джавакяна (АТР 578) в трех партиях.

Вадим провел 15-й одиночный финал на уровне ITF и завоевал девятый трофей – третий в сезоне 2025 года. В апреле он стал чемпионом на этих же кортах, а в июле выиграл 15-тысячник в турецком городе Кайсери.

Путь Урсу к трофею турнира ITF M15 в Шарм-эш-Шейхе:

1/16 финала: Вадим Урсу [1] – Дмитрий Копилевич – 6:0, 6:1

1/8 финала: Вадим Урсу [1] – Борис Бутулия – 6:2, 2:6, 6:3

1/4 финала: Вадим Урсу [1] – Зура Ткемаладзе – 2:6, 6:2, 6:4

1/2 финала: Вадим Урсу [1] – Юрий Джавакян – 7:6 (7:5), 3:6, 6:2

Финал: Вадим Урсу [1] – Огнен Милич [5] – 7:5, 6:3

