  4. ФОТО. Украинец Урсу в Египте завоевал третий трофей в сезоне 2025 года
ITF
03 ноября 2025, 18:53 | Обновлено 03 ноября 2025, 19:00
Вадим стал чемпионом турнира ITF M15 в Шарм-эш-Шейхе

Instagram. Вадим Урсу

28-летний украинский теннисист Вадим Урсу (АТР 504) выиграл трофей на хардовом турнире ITF M15 в Шарм-эш-Шейхе, Египет.

В финале украинец, который был посеян под первым номером, переиграл пятого сеяного Огнена Милича (Сербия, ATP 617). А в полуфинале 15-тысячника Урсу одолел своего соотечественника Юрия Джавакяна (АТР 578) в трех партиях.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Вадим провел 15-й одиночный финал на уровне ITF и завоевал девятый трофей – третий в сезоне 2025 года. В апреле он стал чемпионом на этих же кортах, а в июле выиграл 15-тысячник в турецком городе Кайсери.

Путь Урсу к трофею турнира ITF M15 в Шарм-эш-Шейхе:

  • 1/16 финала: Вадим Урсу [1] – Дмитрий Копилевич – 6:0, 6:1
  • 1/8 финала: Вадим Урсу [1] – Борис Бутулия – 6:2, 2:6, 6:3
  • 1/4 финала: Вадим Урсу [1] – Зура Ткемаладзе – 2:6, 6:2, 6:4
  • 1/2 финала: Вадим Урсу [1] – Юрий Джавакян – 7:6 (7:5), 3:6, 6:2
  • Финал: Вадим Урсу [1] – Огнен Милич [5] – 7:5, 6:3

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
