Невероятный финал. Украинский теннисист взял два трофея в Турции
Вадим Урсу выиграл турнир ITF M15 и в одиночном, и в парном разрядах
Украинский теннисист Вадим Урсу (ATP 447) завоевал титул на хардовом турнире серии ITF M15, который проходил в Кайсери (Турция).
В решающем матче он в напряженной трехсетовой борьбе обыграл третьего сеяного Арду Азкару (ATP 632) из Турции – 5:7, 6:4, 7:6 (11:9).
Невероятный финал длился целых 3 часа 15 минут, причем понадобились три сета и тай-брейк.
Урсу не реализовал два матчбола на своей подаче при счете 6:5 в третьем сете, однако сумел завершить встречу в свою пользу с пятой попытки на тай-брейке.
Для 28-летнего Урсу этот титул стал седьмым в карьере на турнирах ITF в одиночном разряде. В последний раз он побеждал на этом уровне три месяца назад — в апреле 2025 года в Шарм-эль-Шейхе (Египет).
Интересно, что Урсу в Турции также выиграл парный титул, выступая вместе с украинцем Андреем Порицким.
ITF M15. Кайсери (Турция). Хард
Финал, 6 июля 2025 года
Вадим Урсу (Украина) – Арда Азкара (Турция) – 5:7, 6:4, 7:6 (11:9)
Одиночный разряд. Результаты Вадима Урсу
Парный розряд. Результаты Вадима Урсу и Андрея Порицкого
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Томпсон не сумел доиграть поединок против Тейлора, Хачанов одолел Майхжака
Парижане решили отложить трансфер украинца