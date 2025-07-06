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ITF
06 июля 2025, 23:59 | Обновлено 07 июля 2025, 00:13
221
0

Невероятный финал. Украинский теннисист взял два трофея в Турции

Вадим Урсу выиграл турнир ITF M15 и в одиночном, и в парном разрядах

06 июля 2025, 23:59 | Обновлено 07 июля 2025, 00:13
221
0
Невероятный финал. Украинский теннисист взял два трофея в Турции
Instagram. Вадим Урсу

Украинский теннисист Вадим Урсу (ATP 447) завоевал титул на хардовом турнире серии ITF M15, который проходил в Кайсери (Турция).

В решающем матче он в напряженной трехсетовой борьбе обыграл третьего сеяного Арду Азкару (ATP 632) из Турции – 5:7, 6:4, 7:6 (11:9).

Невероятный финал длился целых 3 часа 15 минут, причем понадобились три сета и тай-брейк.

Урсу не реализовал два матчбола на своей подаче при счете 6:5 в третьем сете, однако сумел завершить встречу в свою пользу с пятой попытки на тай-брейке.

Для 28-летнего Урсу этот титул стал седьмым в карьере на турнирах ITF в одиночном разряде. В последний раз он побеждал на этом уровне три месяца назад — в апреле 2025 года в Шарм-эль-Шейхе (Египет).

Интересно, что Урсу в Турции также выиграл парный титул, выступая вместе с украинцем Андреем Порицким.

ITF M15. Кайсери (Турция). Хард

Финал, 6 июля 2025 года

Вадим Урсу (Украина) – Арда Азкара (Турция) – 5:7, 6:4, 7:6 (11:9)

Одиночный разряд. Результаты Вадима Урсу

Парный розряд. Результаты Вадима Урсу и Андрея Порицкого

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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