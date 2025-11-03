Другие новости03 ноября 2025, 18:55 | Обновлено 03 ноября 2025, 19:37
Названа символическая сборная лучших игроков года
FIFPro назвала лучших игроков 2025 года
Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) по итогам голосования самих игроков назвала символическую сборную лучших футболистов 2025 года.
Футболисты проголосовали следующим образом:
Доннарумма (ПСЖ/Манчестер Сити) – Хакими (ПСЖ), ван Дейк (Ливерпуль), Мендеш (ПСЖ) – Беллингем (Реал), Педри (Барселона), Витинья (ПСЖ) – Палмер (Челси), Ямаль (Барселона), Дембеле (ПСЖ) – Мбаппе (Реал).
С учетом вратаря Джанлуиджи Доннаруммы, сразу пять игроков представляют ПСЖ.
