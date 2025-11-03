Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Названа символическая сборная лучших игроков года
03 ноября 2025, 18:55 | Обновлено 03 ноября 2025, 19:37
Названа символическая сборная лучших игроков года

FIFPro назвала лучших игроков 2025 года

03 ноября 2025, 18:55 | Обновлено 03 ноября 2025, 19:37
Названа символическая сборная лучших игроков года
Getty Images/Global Images Ukraine. Дембеле и Мбаппе

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) по итогам голосования самих игроков назвала символическую сборную лучших футболистов 2025 года.

Футболисты проголосовали следующим образом:

Доннарумма (ПСЖ/Манчестер Сити) – Хакими (ПСЖ), ван Дейк (Ливерпуль), Мендеш (ПСЖ) – Беллингем (Реал), Педри (Барселона), Витинья (ПСЖ) – Палмер (Челси), Ямаль (Барселона), Дембеле (ПСЖ) – Мбаппе (Реал).

С учетом вратаря Джанлуиджи Доннаруммы, сразу пять игроков представляют ПСЖ.

FIFPro Джанлуиджи Доннарумма Ашраф Хакими Вирджил ван Дейк Нуну Мендеш Джуд Беллингем Витинья (ПСЖ) Коул Палмер Ламин Ямаль Усман Дембеле Педри Килиан Мбаппе
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
