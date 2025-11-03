Диалог начался. Итальянский гранд хочет подписать звезду сборной Украины

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик зимой может стать игроком «Милана», сообщает Milan News24.

«Россонери» заинтересованы в том, чтобы обменять 28-летнего нападающего римлян на своего игрока атаки Сантьяго Хименеса, который не смог проявить себя в полной мере на «Сан-Сиро».

Отмечается, что клубы уже возобновили диалог по поводу этой операции перед зимним трансферным окном, чтобы преодолеть разногласия и найти соглашение, которое устроит все стороны.

Ранее итальянская журналистка Фабиана Делла Валле подтвердила, что Довбик зимой может перейти в «Милан».