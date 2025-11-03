Леоненко раскритиковал игрока Шахтера после игры с Динамо: «Чем он думал?»

Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко раскритиковал игрока донецкого «Шахтера» Ефима Коноплю после матча чемпионата Украины. 2 ноября «горняки» одолели подопечных Александра Шовковского со счетом 3:1.

На 60-й минуте вингер «Динамо» Огунадана Шола упал после контакта с защитником «Шахтера». Арбитр решил не назначать пенальти в этом эпизоде.

– Пенальти за фол «рыжего» на Огундане арбитр должен был дать. Железобетонный! Конопля просто летел и врезался в игрока, чем он думал? Зато с татуировками на ногах! Уже столько набил, должно быть, места другого не осталось...

Реброву, кстати, стоит обратить, какие фолы делают игроки сборной. Отборочные игры на чемпионат мира не за горами.

– Однако в игре на Кубок динамовцы сумели переиграть «Шахтер», почему же не сделали выводы, не сыграли на слабых сторонах далеко не безгрешного соперника?

– «Шахтер» должен был побеждать «Динамо» и в Кубке Украины, причем в первом тайме, но Брандо, Марлон, Конопля, Педриньо и компания не реализовали свои моменты, а во втором тайме начали играть боязливо, от обороны. Я не понимаю, почему Туран дал им такую ​​установку...» – прокомментировал Леоненко.