Тренер Металлиста: «Арбитраж мы не комментируем»

В матче 14-го тура Первой лиги ЮКСА на своем поле обыграла харьковский «Металлист». Харьковский клуб вел в чете, но уступил со счетом 1:2. Результат поединка прокомментировал наставник «Металлиста» Андрей Анищенко.

– Поражение есть поражение. Можно много говорить о неиспользованных моментах, владении мячом, пространством, о контроле над игрой… Но это все не меняет факта – результата нет, даже ничейного, на который мы, по меньшей мере, могли рассчитывать. Арбитраж мы не комментируем.

– Казалось, что в начале матча Металлист действовал расслабленно. Это только впечатление, так ли это было?

– Да, в какой-то степени. Этот отрезок команда провела не на тех оборотах, которые требовались, чтобы спокойно контролировать игру, дожимать соперника. Желательно создавать моменты у чужих ворот, а не у своих. Но произошли ошибки, которые привели к двум пропущенным мячам. Возможно, действительно где растерялись, расслабились. Это неприемлемо.

– В чем, по-вашему, причина этой расслабленности?

– В голову каждому не влезешь. Пожалуй, после быстрого гола появилась мысль, что все легко пойдет. Обрадовались, расслабились – а соперник немного прибавил. Это психология. Этот отрезок стал решающим.