Прервали серию поражений. ЮКСА одержала волевую победу над Металлистом
Поединок прошел в Буче на стадионе «Юбилейный»
В субботу, 1 ноября, в Первой лиге прошли поединки 14-го тура. ЮКСА на своем поле сыграла с харьковским «Металлистом». Поединок завершился победой хозяев со счетом 2:1.
Перед началом тура ЮКСА и «Металлист» располагались рядом в турнирной таблице. У обеих команд было по 12 очков, но «Металлист» опережал соперника по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.
«Металлист» вышел вперед на 8-й минуте благодаря автоголу. Егор Поправка отправил мяч в свои ворота.
ЮКСА отыгралась достаточно быстро. Уже на 10-й минуте Педро Акасио восстановил паритет.
А на 31-й минуте хозяева поля повели в счете. Сергей Лебедев ударом с острого угла прошил голкипера «Металлиста».
«Металлист» проигрывать не хотел и на последних минутах матча устроил штурм ворот соперника. Однако ЮКСА смогла удержать победу и прервать серию из трех поражений подряд.
Первая лига. 14-й тур, 1 ноября. Буча, стадион «Юбилейный»
ЮКСА Тарасовка – «Металлист» Харьков – 2:1
Голы: Педро Акасио, 10, Лебедев, 31 – Поправка, 8 (автогол)
Видеозапись матча
Инфографика
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный тренер – о возможной отставке Шовковского и Турана
«Жирона» потерпела поражение в противостоянии чемпионата Испании с «Хетафе» (1:2)
Християнську Академію!⛪
За розправу з металістом -
Заслужили ви на премію!💰🤑
⬛👏👏👏
Хрестоносці ЮКСИ браві -
Ну просто молодецькі!
Радіють цій розправі:
І кияни, і донецькі! 🥳😊