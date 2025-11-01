Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Прервали серию поражений. ЮКСА одержала волевую победу над Металлистом
Первая лига
ЮКСА
01.11.2025 13:00 – FT 2 : 1
Металлист
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
01 ноября 2025, 15:01 | Обновлено 01 ноября 2025, 15:55
107
5

Прервали серию поражений. ЮКСА одержала волевую победу над Металлистом

Поединок прошел в Буче на стадионе «Юбилейный»

01 ноября 2025, 15:01 | Обновлено 01 ноября 2025, 15:55
107
5 Comments
Прервали серию поражений. ЮКСА одержала волевую победу над Металлистом
ФК ЮКСА

В субботу, 1 ноября, в Первой лиге прошли поединки 14-го тура. ЮКСА на своем поле сыграла с харьковским «Металлистом». Поединок завершился победой хозяев со счетом 2:1.

Перед началом тура ЮКСА и «Металлист» располагались рядом в турнирной таблице. У обеих команд было по 12 очков, но «Металлист» опережал соперника по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

«Металлист» вышел вперед на 8-й минуте благодаря автоголу. Егор Поправка отправил мяч в свои ворота.

ЮКСА отыгралась достаточно быстро. Уже на 10-й минуте Педро Акасио восстановил паритет.

А на 31-й минуте хозяева поля повели в счете. Сергей Лебедев ударом с острого угла прошил голкипера «Металлиста».

«Металлист» проигрывать не хотел и на последних минутах матча устроил штурм ворот соперника. Однако ЮКСА смогла удержать победу и прервать серию из трех поражений подряд.

Первая лига. 14-й тур, 1 ноября. Буча, стадион «Юбилейный»

ЮКСА Тарасовка – «Металлист» Харьков – 2:1

Голы: Педро Акасио, 10, Лебедев, 31 – Поправка, 8 (автогол)

Видеозапись матча

Инфографика

События матча

31’
ГОЛ ! Мяч забил Serhiy Lebedyev (ЮКСА).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Pedro Acacio (ЮКСА).
8’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Металлист.
По теме:
С голом на первой минуте. Левый Берег разгромил запорожский Металлург
НЕСТЕРЕНКО: «Нам не хватило конкретики в завершении атак»
Игрок Оболони: «Нужно уметь проигрывать и признавать поражение»
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины ЮКСА Тарасовка Металлист Харьков Педро Акасио Монтейру да Силва
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»
Футбол | 01 ноября 2025, 02:02 0
ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»
ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»

Известный тренер – о возможной отставке Шовковского и Турана

Ванат и Цыганков узнали свои оценки после поражения Жироны в Ла Лиге
Футбол | 01 ноября 2025, 14:07 0
Ванат и Цыганков узнали свои оценки после поражения Жироны в Ла Лиге
Ванат и Цыганков узнали свои оценки после поражения Жироны в Ла Лиге

«Жирона» потерпела поражение в противостоянии чемпионата Испании с «Хетафе» (1:2)

Динамо требовало деньги у украинца. Он покинул Киев клуб бесплатно
Футбол | 01.11.2025, 09:22
Динамо требовало деньги у украинца. Он покинул Киев клуб бесплатно
Динамо требовало деньги у украинца. Он покинул Киев клуб бесплатно
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
Футбол | 01.11.2025, 08:41
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
Футбол | 31.10.2025, 16:42
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Kharkiv
опять судьи отняли очки у земляков! чистый гол не засчитали!
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Привітаємо всім містом:
Християнську Академію!⛪
За розправу з металістом -
Заслужили ви на премію!💰🤑
⬛👏👏👏
Хрестоносці ЮКСИ браві -
Ну просто молодецькі!
Радіють цій розправі:
І кияни, і донецькі! 🥳😊
Ответить
0
Dynamic
Молодці команда з Київщини
Ответить
-1
Популярные новости
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
31.10.2025, 06:23 43
Футбол
ФОТО. Анатолий Трубин показал свой дом в Португалии. Роскошь
ФОТО. Анатолий Трубин показал свой дом в Португалии. Роскошь
30.10.2025, 17:16 8
Футбол
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
31.10.2025, 13:01 60
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
30.10.2025, 21:03 18
Баскетбол
ВИДЕО. Дочь легенды Динамо показала, как радовалась победе над Шахтером
ВИДЕО. Дочь легенды Динамо показала, как радовалась победе над Шахтером
30.10.2025, 15:24
Футбол
Динамо после матча с Шахтером пополнится новичком
Динамо после матча с Шахтером пополнится новичком
31.10.2025, 08:09 6
Футбол
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
31.10.2025, 20:10 5
Футбол
Опера Варди: как английская легенда Италию покоряет
Опера Варди: как английская легенда Италию покоряет
31.10.2025, 11:35 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем