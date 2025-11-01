Прервали серию поражений. ЮКСА одержала волевую победу над Металлистом

В субботу, 1 ноября, в Первой лиге прошли поединки 14-го тура. ЮКСА на своем поле сыграла с харьковским «Металлистом». Поединок завершился победой хозяев со счетом 2:1.

Перед началом тура ЮКСА и «Металлист» располагались рядом в турнирной таблице. У обеих команд было по 12 очков, но «Металлист» опережал соперника по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

«Металлист» вышел вперед на 8-й минуте благодаря автоголу. Егор Поправка отправил мяч в свои ворота.

ЮКСА отыгралась достаточно быстро. Уже на 10-й минуте Педро Акасио восстановил паритет.

А на 31-й минуте хозяева поля повели в счете. Сергей Лебедев ударом с острого угла прошил голкипера «Металлиста».

«Металлист» проигрывать не хотел и на последних минутах матча устроил штурм ворот соперника. Однако ЮКСА смогла удержать победу и прервать серию из трех поражений подряд.

Первая лига. 14-й тур, 1 ноября. Буча, стадион «Юбилейный»

ЮКСА Тарасовка – «Металлист» Харьков – 2:1

Голы: Педро Акасио, 10, Лебедев, 31 – Поправка, 8 (автогол)

