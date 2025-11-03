Другие новости03 ноября 2025, 23:52 | Обновлено 04 ноября 2025, 00:09
Воспитанник Динамо стал героем зарубежного матча, забив единственный мяч
Антон Братков оформил первое результативное действие за «Урарту»
03 ноября 2025, 23:52 | Обновлено 04 ноября 2025, 00:09
3 ноября украинский защитник Антон Братков стал героем матча 12-го тура чемпионата Армении.
32-летний футболист клуба «Урарту» забил мяч в гостевом поединке против «Арарата» и принес своей команде минимальную победу (1:0).
Антон оформил первую результативную запись за клуб после девяти сыгранных матчей с момента летнего перехода.
Чемпионат Армении. 12-й тур, 3 ноября
«Арарат» Ереван – «Урарту» – 0:1
Гол: Братков, 14
