Воспитанник Динамо стал героем зарубежного матча, забив единственный мяч

3 ноября украинский защитник Антон Братков стал героем матча 12-го тура чемпионата Армении.

32-летний футболист клуба «Урарту» забил мяч в гостевом поединке против «Арарата» и принес своей команде минимальную победу (1:0).

Антон оформил первую результативную запись за клуб после девяти сыгранных матчей с момента летнего перехода.

Чемпионат Армении. 12-й тур, 3 ноября

«Арарат» Ереван – «Урарту» – 0:1

Гол: Братков, 14