Италия
03 ноября 2025, 09:51 |
Шанс для Довбика? Лідер Роми отримав травму у матчі з Міланом

Пауло Дибала получил травму, пробивая пенальти

Шанс для Довбика? Лідер Роми отримав травму у матчі з Міланом
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини сообщил, что в эпизоде с нереализованным пенальти в матче 10-го тура Серии А против «Милана» (0:1) Пауло Дибала получил травму.

«Худшее в эпизоде с пенальти – травма Дибалы. Посмотрим, надолго ли он выбыл, но до окончания паузы на матчи сборных – это точно. Сегодня для нас это самая большая потеря».

Отметим, что это уже не первая травма Дибалы в нынешнем сезоне, и поэтому он сыграл лишь 9 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.

В последних матчах Пауло играл на позиции центрального нападающего, поскольку Эван Фергюсон травмирован, а Артему Довбику Гасперини не доверял место в стартовом составе.

По теме:
При чем тут Довбик? Гасперини раскритиковали после матча с Ромой
Стала известна оценка Довбика за матч с Миланом
ФОТО. В Италии умер легендарный тренер, который тренировал Наполи
Джан Пьеро Гасперини Пауло Дибала Рома Рим Милан Серия A чемпионат Италии по футболу травма
Иван Чирко Источник: Football-Italia
