Шанс для Довбика? Лідер Роми отримав травму у матчі з Міланом

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини сообщил, что в эпизоде с нереализованным пенальти в матче 10-го тура Серии А против «Милана» (0:1) Пауло Дибала получил травму.

«Худшее в эпизоде с пенальти – травма Дибалы. Посмотрим, надолго ли он выбыл, но до окончания паузы на матчи сборных – это точно. Сегодня для нас это самая большая потеря».

Отметим, что это уже не первая травма Дибалы в нынешнем сезоне, и поэтому он сыграл лишь 9 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.

В последних матчах Пауло играл на позиции центрального нападающего, поскольку Эван Фергюсон травмирован, а Артему Довбику Гасперини не доверял место в стартовом составе.