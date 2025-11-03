Руни назвал топ-5 действующих игроков АПЛ
В пятерке легендарного футболиста нет защитников
Бывшая звезда сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни назвал свой топ-5 лучших действующих игроков Английской Премьер-лиги (АПЛ).
«Фоден, Палмер, Сака, Кайседо и Салах», – сказал 40-летний Руни в эфире программы на BBC.
Как считает экс-футболист, за оборонительные действия в этой пятерке должен отвечать полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо.
Филип Фоден – вингер «Манчестер Сити», Коул Палмер – хавбек «Челси», Букайо Сака – вингер «Арсенала», Мойсес Кайседо – хавбек «Челси», Мохамед Салах – нападающий «Ливерпуля».
На данный момент «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу в английском чемпионате. После 10 туров лондонцы набрали 25 баллов. Далее идут «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» – второе и третье места соответственно.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер прокомментировал поражение в классическом
Бывший промоутер украинского боксера выступал против поединка с Даниелем Дюбуа