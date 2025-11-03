Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
03 ноября 2025, 08:16 |
Руни назвал топ-5 действующих игроков АПЛ

В пятерке легендарного футболиста нет защитников

Getty Images/ Getty Images Ukraine. Уэйн Руни

Бывшая звезда сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни назвал свой топ-5 лучших действующих игроков Английской Премьер-лиги (АПЛ).

«Фоден, Палмер, Сака, Кайседо и Салах», – сказал 40-летний Руни в эфире программы на BBC.

Как считает экс-футболист, за оборонительные действия в этой пятерке должен отвечать полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо.

Филип Фоден – вингер «Манчестер Сити», Коул Палмер – хавбек «Челси», Букайо Сака – вингер «Арсенала», Мойсес Кайседо – хавбек «Челси», Мохамед Салах – нападающий «Ливерпуля».

На данный момент «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу в английском чемпионате. После 10 туров лондонцы набрали 25 баллов. Далее идут «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» – второе и третье места соответственно.

Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Уэйн Руни Мойсес Кайседо Коул Палмер Букайо Сака Мохамед Салах
Оксана Баландина Источник: BBC
