Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лос-Анджелес Смолякова с голом Сона прошел Остин Сватка в 1/8 финала MLS
МЛС США
Остин
03.11.2025 03:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:2 1 : 4
Лос-Анджелес Проходит дальше
Major League Soccer
03 ноября 2025, 11:40 | Обновлено 03 ноября 2025, 11:49
Лос-Анджелес Смолякова с голом Сона прошел Остин Сватка в 1/8 финала MLS

Коламбус Крю разгромил Цинциннати во втором матче и сравнял счет в серии

Лос-Анджелес Смолякова с голом Сона прошел Остин Сватка в 1/8 финала MLS
Getty Images/ Getty Images Ukraine

«Лос-Анджелес» разгромил «Остин» во втором матче 1/8 финала плей-офф Major League Soccer (МЛС). Встреча проходила на стадионе Q2 и закончилась со счетом 4:1.

У победителей отличился Сон Хын Мин, который открыл счет в игре на 21-й минуте, а позднее записал в свой актив результативный пас. Автором дубля стал Дени Буанга, один забитый мяч на счету Жереми Эбобисса.

Украинский защитник «Лос-Анджелеса» Артем Смоляков вышел на поле на 68-й минуте, игрок не отметился результативными действиями. Защитник «Остина» Александр Сваток провел на поле 46 минут.

Калифорнийская команда прошла эту стадию и вышла в четвертьфинал плей-офф МЛС. Первая игра завершилась со счетом 2:1. В четвертьфинале подопечные Нико Мартинеса Эстевеса сыграют с «Ванкувер Уайткэпс» Томаса Мюллера.

В другом матче 1/8 финала МЛС «Коламбус Крю» дома разгромил «Цинциннати» со счетом 4:0. Счет в серии стал 1:1, третья встреча команд состоится 9 ноября.

MLS 2025. Плей-офф

1/8 финала. Второй матч

Остин – Лос-Анджелес – Остин – 1:4

Голы: Мин, 21, Буанга, 25, 44, Эбобисс, 90+3 – Перейра, 45+6

MLS 2025. Плей-офф

1/8 финала. Второй матч

Коламбус Крю – Цинциннати – 4:0

Голы: Арфстен, 33, Шамбос, 41, Эррера, 65, Расселл-Роу, 69

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Джереми Эбобисс (Лос-Анджелес), асcист Марко Дельгадо.
45’ +6
ГОЛ ! С пенальти забил Даниэль Перейра (Остин).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Дени Буанга (Лос-Анджелес), асcист Райан Холлингсхед.
25’
ГОЛ ! Мяч забил Дени Буанга (Лос-Анджелес), асcист Сон Хон Мин.
21’
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Лос-Анджелес), асcист Дени Буанга.
Оксана Баландина
Оксана Баландина Sport.ua
