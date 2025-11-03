Лос-Анджелес Смолякова с голом Сона прошел Остин Сватка в 1/8 финала MLS

«Лос-Анджелес» разгромил «Остин» во втором матче 1/8 финала плей-офф Major League Soccer (МЛС). Встреча проходила на стадионе Q2 и закончилась со счетом 4:1.

У победителей отличился Сон Хын Мин, который открыл счет в игре на 21-й минуте, а позднее записал в свой актив результативный пас. Автором дубля стал Дени Буанга, один забитый мяч на счету Жереми Эбобисса.

Украинский защитник «Лос-Анджелеса» Артем Смоляков вышел на поле на 68-й минуте, игрок не отметился результативными действиями. Защитник «Остина» Александр Сваток провел на поле 46 минут.

Калифорнийская команда прошла эту стадию и вышла в четвертьфинал плей-офф МЛС. Первая игра завершилась со счетом 2:1. В четвертьфинале подопечные Нико Мартинеса Эстевеса сыграют с «Ванкувер Уайткэпс» Томаса Мюллера.

В другом матче 1/8 финала МЛС «Коламбус Крю» дома разгромил «Цинциннати» со счетом 4:0. Счет в серии стал 1:1, третья встреча команд состоится 9 ноября.

MLS 2025. Плей-офф

1/8 финала. Второй матч

Остин – Лос-Анджелес – Остин – 1:4

Голы: Мин, 21, Буанга, 25, 44, Эбобисс, 90+3 – Перейра, 45+6

MLS 2025. Плей-офф

1/8 финала. Второй матч

Коламбус Крю – Цинциннати – 4:0

Голы: Арфстен, 33, Шамбос, 41, Эррера, 65, Расселл-Роу, 69