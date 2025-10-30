Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Плей-офф MLS. Лос-Анджелес без Смолякова одолел Остин. Желтая для Сватка
30.10.2025 04:30 – FT 2 : 1
Плей-офф MLS. Лос-Анджелес без Смолякова одолел Остин. Желтая для Сватка

Первый матч 1/8 финала завершился со счетом 2:1 в пользу калифорнийской команды

Плей-офф MLS. Лос-Анджелес без Смолякова одолел Остин. Желтая для Сватка
Getty Images/ Getty Images Ukraine

В первом матче 1/8 финала Major League Soccer (МЛС) «Лос-Анджелес» победил «Остин». Матч прошел на стадионе «BMO Stadium» и завершился со счетом 2:1 в пользу калифорнийской команды.

Украинский защитник Александр Сваток отыграл в составе «Остина» 86 минут, на 49-й минуте игрок получил желтую карточку. Защитник калифорнийцев Артем Смоляков на поле не появился.

Гости забили мяч в свои ворота на 20-й минуте, автором автогола стал Брендан Хайнз-Айк. На 63-й минуте Остин сравнял счет в игре, Джон Галлахер записал в свой актив забитый мяч. Однако на 79-й минуте точку в игре поставил Натан Ордас.

Второй матч между командами пройдет 3 ноября. Встреча состоится в Остине, стартовый свисток – в 04:30 по киевскому времени.

MLS 2025. Плей-офф

1/8 финала. Первый матч

Лос-Анджелес – Остин – 2:1

Голы: Брендан Хайнз-Айк, 20, Натан Ордас, 79 – Джон Галлахер, 63

Major League Soccer (MLS) Лос-Анджелес (MLS) Остин (MLS) Александр Сваток Артем Смоляков
