Плей-офф MLS. Лос-Анджелес без Смолякова одолел Остин. Желтая для Сватка
Первый матч 1/8 финала завершился со счетом 2:1 в пользу калифорнийской команды
В первом матче 1/8 финала Major League Soccer (МЛС) «Лос-Анджелес» победил «Остин». Матч прошел на стадионе «BMO Stadium» и завершился со счетом 2:1 в пользу калифорнийской команды.
Украинский защитник Александр Сваток отыграл в составе «Остина» 86 минут, на 49-й минуте игрок получил желтую карточку. Защитник калифорнийцев Артем Смоляков на поле не появился.
Гости забили мяч в свои ворота на 20-й минуте, автором автогола стал Брендан Хайнз-Айк. На 63-й минуте Остин сравнял счет в игре, Джон Галлахер записал в свой актив забитый мяч. Однако на 79-й минуте точку в игре поставил Натан Ордас.
Второй матч между командами пройдет 3 ноября. Встреча состоится в Остине, стартовый свисток – в 04:30 по киевскому времени.
MLS 2025. Плей-офф
1/8 финала. Первый матч
Лос-Анджелес – Остин – 2:1
Голы: Брендан Хайнз-Айк, 20, Натан Ордас, 79 – Джон Галлахер, 63
