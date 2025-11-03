Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ЛНЗ – Карпаты. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
ЛНЗ
03.11.2025 15:30 - : -
Карпаты Львов
Украина. Премьер лига
03 ноября 2025, 02:33
ЛНЗ – Карпаты. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 11-го тура Украинской Премьер-лиги

ЛНЗ – Карпаты. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В понедельник, 3-го ноября, состоится поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся черкасский ЛНЗ и львовские «Карпаты». Матч пройдет во Черкассах, на поле стадиона «Центральный», начало в 15:30.

Команда Виталия Пономарева нынче в полном порядке и добывает победы на всех фронтах. Если ЛНЗ победит и в этом туре, то обгонит киевское «Динамо», а там уже и до «Шахтера» рукой подать. Феноменальный прогресс. Чего не скажешь о команде Владислава Лупашко, для которой нынче и дерби против разобранного «Руха» (0:0) является большим испытанием. К слову, именно «желто-черных» и выбили «сиреневые» из Кубка посреди недели (1:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Карпаты», за которой можно следить в украинской версии сайта.

ЛНЗ
3 ноября 2025 -
15:30
Карпаты Львов
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы
