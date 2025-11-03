Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ЛНЗ – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Премьер-лига
ЛНЗ
03.11.2025 15:30 - : -
Карпаты Львов
Украина. Премьер лига
03 ноября 2025, 11:15 | Обновлено 03 ноября 2025, 11:21
ЛНЗ – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

ЛНЗ домашних очков в матчах с «Карпатами» еще не терял

Коллаж Sport.ua

В понедельник, 3 ноября, ЛНЗ дома сыграет матч 11-го тура УПЛ против «Карпат». Черкасский клуб с «зелено-белыми» домашних очков в разных турнирах еще не терял, одержав три победы.

ЛНЗ

ЛНЗ в прошлом туре чемпионата в статусе гостей победил «Металлист 1925» и находится на 3-м месте. После матча главный тренер «сиреневых» Виталий Пономарев выразил свое мнение: «Мы всегда индивидуально готовимся под каждого соперника, «Металлист 1925» не исключение. В принципе, все, что мы планировали, футболисты выполнили и победили».

Победная серия ЛНЗ продолжается в чемпионате 3 игры и до повторения клубного рекорда еще один матч. Голевая серия нигерийца Проспера Обаха продолжается в чемпионате также 3 игры – 3 гола. Как следствие, главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев и полузащитник «сиреневых» и один из лучших бомбардиров чемпионата Проспер Обах попали в число номинантов на звание лучшего тренера и игрока октября в УПЛ.

В текущем чемпионате за ЛНЗ выступал 21 игрок, а без замен все матчи отыграли только Геннадий Пасич и Денис Кузык. Перед матчем с «Карпатами» черкасский клуб в матче 1/8 финала Кубка Украины дома благодаря точному удару Проспера Обаха победил другого представителя Львова «Рух» и впервые вышел в четвертьфинал этого турнира.

Карпаты

«Зелено-белые» в прошлом туре чемпионата на своем поле снова не победили, сыграв вничью с «Рухом» со счетом 0:0. После игры Владислав Лупашко отметил: «В целом матч был качественным с нашей стороны, мы контролировали игру, мяч и территорию. Создавали моменты, подходы к воротам соперника. Мы должны были выигрывать этот матч».

Безвыигрышная домашняя клубная рекордная серия подопечных Владислава Лупашко продолжается в УПЛ 7 игр: четыре ничьи и три поражения. Вместе с тем, беспроигрышная гостевая серия подопечных Владислава Лупашко продолжается в чемпионате 4 игры (две победы и две ничьи) и до повторения клубного рекорда еще одна игра.

В понедельник «Карпаты» проведут 20-й гостевой матч в УПЛ. «Зелено-белые» могут провести 10-й безголевой матч в чемпионатах. Пропустит игру дисквалифицированный бразильский защитник «зелено-белых» Жан Педросо. Болельщики определили лучшего игрока «зелено-белых» в октябре. В голосовании за «Льва месяца» второй месяц подряд побеждает вратарь «Карпат» Назар Домчак.

Статистика встреч

«Карпаты» раньше встречались с ЛНЗ во Второй, Первой лигах и в УПЛ. И все 3 матча на поле черкасского клуба заканчивались победами хозяев поля. А всего команды провели пять очных встреч (3 победы ЛНЗ, 1 виктория львовян и 1 ничья). Предыдущая игра на поле ЛНЗ состоялась 26 августа 2024 года в УПЛ и завершилась волевой победой черкасчан со счетом 2:1. В составе «Карпат» отличился Амвросий Чачуа, после чего забивали только хозяева – Геннадий Пасич и Мухаррем Яшари.

Фемида

Арбитром матча назначен Виктор Копиевский (Кропивницкий), для которого это будет 84-й матч в УПЛ. ЛНЗ при этом арбитре провел одну игру и потерпел поражение. «Карпаты» при Копиевском тоже не побеждали в УПЛ: две ничьи и поражение.

Прогноз на противостояние

Победный сериал ЛНЗ продолжается в чемпионате 3 игры. В предыдущих матчах в Черкассах «Карпаты» очков не набираем. Прогнозируем победу хозяев поля.

Ориентировочные составы:

ЛНЗ: Паламарчук, Г. Пасич, Муравский, Горин, Кузык, Дайко, Рябов, Пастух, Проспер, Яшари, Ассинор.

«Карпаты»: Домчак, Мирошниченко, Сыч, Бабогло, Клименко, Пауло Витор, Альварес, Чачуа, Бруниньо, Костенко, Краснопир.

Прогноз Sport.ua
ЛНЗ
3 ноября 2025 -
15:30
Карпаты Львов
Победа ЛНЗ 1.84 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
