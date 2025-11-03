ЛНЗ – Карпаты – 0:1. Как забил Краснопир? Видео голов и обзор матча
Подопечные Владислава Лупашко одолели соперника с минимальным счетом
3 ноября в рамках 11-го тура Украинской Премьер-лиги встретились ЛНЗ и «Карпаты». Подопечные Владислава Лупашко одолели соперника с минимальным счетом 1:0.
Матч состоялся на стадионе «Черкассы-Арена» в Черкассах. Стартовый свисток прозвучал в 15:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поединок несколько раз прерывали из-за воздушной тревоги. Главным героем встречи стал нападающий гостей Игорь Краснопир, который огорчил вратаря соперников на 25-й минуте.
Украинская Премьер-лига. 11-й тур
ЛНЗ – Карпаты – 0:1
Гол: Краснопир, 25
Видеообзор матча:
ГОЛ, 0:1! Краснопир, 25
События матча
