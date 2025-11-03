Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ЛНЗ – Карпаты – 0:1. Как забил Краснопир? Видео голов и обзор матча
Премьер-лига
ЛНЗ
03.11.2025 15:30 – FT 0 : 1
Карпаты Львов
Украина. Премьер лига
03 ноября 2025, 19:11 | Обновлено 03 ноября 2025, 19:47
ЛНЗ – Карпаты – 0:1. Как забил Краснопир? Видео голов и обзор матча

Подопечные Владислава Лупашко одолели соперника с минимальным счетом

ФК Карпаты Львов. Игорь Краснопир

3 ноября в рамках 11-го тура Украинской Премьер-лиги встретились ЛНЗ и «Карпаты». Подопечные Владислава Лупашко одолели соперника с минимальным счетом 1:0.

Матч состоялся на стадионе «Черкассы-Арена» в Черкассах. Стартовый свисток прозвучал в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок несколько раз прерывали из-за воздушной тревоги. Главным героем встречи стал нападающий гостей Игорь Краснопир, который огорчил вратаря соперников на 25-й минуте.

Украинская Премьер-лига. 11-й тур

ЛНЗ – Карпаты – 0:1

Гол: Краснопир, 25

Видеообзор матча:

ГОЛ, 0:1! Краснопир, 25

События матча

25’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Краснопир (Карпаты Львов), асcист Владислав Бабогло.
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Карпаты видео голов и обзор Игорь Краснопир
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
