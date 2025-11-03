Три с половиной часа напряжения. Карпаты удержали победу над ЛНЗ

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев после победы в прошлом туре над «Металлистом 1925» в стартовом составе своих подопечных произвел вынужденную замену. Вместо травмированного Дидыка на поле вышел Драмбаев. В «Карпатах» Владислав Лупашко, который из-за дисквалификации не находился на тренерской скамье, после ничьи с «Рухом» сделал больше кадровых изменений. Вместо Жана Педрозу, Чачуа, Костенко, Клименко и Игора Невеса в игру вступили Танда, Сыч, Краснопир, Шах и Киричок, для которого это была дебютная игра в УПЛ.

Уже в дебюте игры хозяева поля создали опасный момент. После передачи с левого фланга пробивал в рамку ворот Яшари, но Домчак ликвидировал угрозу. «Карпаты» ответили дальним ударом пробившего выше ворот Паула Витора. В свою очередь не хватило точности и удара Пасича.

Вскоре одна из атак ЛНЗ завершилась передачей Кузика на Обаха, но лучший бомбардир черкасского клуб тоже пробил мимо ворот. В середине тайма гости провели атаку по правому краю, которую ударом завершал Краснопир, но угодил в защитника.

И все же «Карпаты» первыми открыли счет. После передачи Паула Витора ошибся на выходе Паламарчук. Мяч оказался в Бабогло, после удара которого рикошетом от Краснопира залетел в незащищенные ворота. А вскоре прозвучала воздушная тревога и матч был прерван.

После возобновления игры активнее действовали хозяева поля, выполнившие несколько угловых ударов. И после одного из стандартов мог сравнять счет Ассинор, который пробивал головой, но Домчак в броске парировал опасный удар. Очередная атака ЛНЗ тоже могла изменить ход поединка, когда Муравский пробивал головой в дальний угол, но попал в перекладину.

В начале второго тайма атака ЛНЗ завершилась ударом слета Рябова, но бывший игрок «Карпат» пробил рядом со штангой. После чего в Черкассах снова раздалась воздушная тревога.

С возобновлением игры рисунок игры не изменился. Игроки ЛНЗ пытались больше контролировать мяч и изменить счет. «Карпаты» большими силами уходили в оборону, пытаясь сохранить важную для себя победу. Напряжение на поле нарастало и арбитру приходилось часто показывать игрокам желтые карточки.

В составе ЛНЗ активно действовал Яшари, опасный удар которого сумел парировать Домчак. С другой стороны, после передачи Чачуа наносил удар Бруниньйо, но попал в Паламарчука. Могли сравнять счет Кравчук и Обах, но и их ударам не хватило точности. К концу матча прозвучала уже третья воздушная тревога. После возобновления поединка в заключительные минуты матча счет не изменился.

В итоге ЛНЗ потерял первые домашние очки с «Карпатами». Прервалась победная серия ЛНЗ, продолжавшаяся в чемпионате 3 игры. Вместе с тем, беспроигрышная гостевая серия львовского клуба продолжается в чемпионате 5 игр: 3 победы и 2 ничьи, что стало повторением клубного рекорда в УПЛ.

Юрий НАЗАРКЕВИЧ

Украинская Премьер-лига. 11-й тур.

ЛНЗ – «Карпаты» - 0:1

Гол: Краснопир, 25

Предупреждения: Яшари, 13, Муравский, 62 – Альварес, 58, Мирошниченко, 59, Краснопир, 62, Киричок, 88

ЛНЗ: Паламарчук – Драмбаев, Горин, Муравский, Г. Пасич – Пастух (Кравчук, 76), Рябов (Ноникашвили, 62), Яшари – Кузык, Ассинор, Проспер.

«Карпаты»: Домчак – Мирошниченко, Киричок, Бабогло, Сыч – Бруниньо (Клименко, 90+2), Танда, Альварес – Шах (Чачуа, 61), Краснопир (Игор, 71), Витор.

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий).

Стадион: «Центральный» (Черкассы).

Удары (в створ) – 18(5) : 8(3)

Угловые – 5:3

Оффсайды – 8:2

Температура: 13°C