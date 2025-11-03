Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Три с половиной часа напряжения. Карпаты удержали победу над ЛНЗ
Премьер-лига
ЛНЗ
03.11.2025 15:30 – FT 0 : 1
Карпаты Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
03 ноября 2025, 18:58 | Обновлено 03 ноября 2025, 19:18
1589
6

Три с половиной часа напряжения. Карпаты удержали победу над ЛНЗ

Судьбу матча с кучей тревог определила единственная ошибка вратаря команды Пономарева

03 ноября 2025, 18:58 | Обновлено 03 ноября 2025, 19:18
1589
6 Comments
Три с половиной часа напряжения. Карпаты удержали победу над ЛНЗ
ФК ЛНЗ

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев после победы в прошлом туре над «Металлистом 1925» в стартовом составе своих подопечных произвел вынужденную замену. Вместо травмированного Дидыка на поле вышел Драмбаев. В «Карпатах» Владислав Лупашко, который из-за дисквалификации не находился на тренерской скамье, после ничьи с «Рухом» сделал больше кадровых изменений. Вместо Жана Педрозу, Чачуа, Костенко, Клименко и Игора Невеса в игру вступили Танда, Сыч, Краснопир, Шах и Киричок, для которого это была дебютная игра в УПЛ.

Уже в дебюте игры хозяева поля создали опасный момент. После передачи с левого фланга пробивал в рамку ворот Яшари, но Домчак ликвидировал угрозу. «Карпаты» ответили дальним ударом пробившего выше ворот Паула Витора. В свою очередь не хватило точности и удара Пасича.

Вскоре одна из атак ЛНЗ завершилась передачей Кузика на Обаха, но лучший бомбардир черкасского клуб тоже пробил мимо ворот. В середине тайма гости провели атаку по правому краю, которую ударом завершал Краснопир, но угодил в защитника.

И все же «Карпаты» первыми открыли счет. После передачи Паула Витора ошибся на выходе Паламарчук. Мяч оказался в Бабогло, после удара которого рикошетом от Краснопира залетел в незащищенные ворота. А вскоре прозвучала воздушная тревога и матч был прерван.

После возобновления игры активнее действовали хозяева поля, выполнившие несколько угловых ударов. И после одного из стандартов мог сравнять счет Ассинор, который пробивал головой, но Домчак в броске парировал опасный удар. Очередная атака ЛНЗ тоже могла изменить ход поединка, когда Муравский пробивал головой в дальний угол, но попал в перекладину.

В начале второго тайма атака ЛНЗ завершилась ударом слета Рябова, но бывший игрок «Карпат» пробил рядом со штангой. После чего в Черкассах снова раздалась воздушная тревога.

С возобновлением игры рисунок игры не изменился. Игроки ЛНЗ пытались больше контролировать мяч и изменить счет. «Карпаты» большими силами уходили в оборону, пытаясь сохранить важную для себя победу. Напряжение на поле нарастало и арбитру приходилось часто показывать игрокам желтые карточки.

В составе ЛНЗ активно действовал Яшари, опасный удар которого сумел парировать Домчак. С другой стороны, после передачи Чачуа наносил удар Бруниньйо, но попал в Паламарчука. Могли сравнять счет Кравчук и Обах, но и их ударам не хватило точности. К концу матча прозвучала уже третья воздушная тревога. После возобновления поединка в заключительные минуты матча счет не изменился.

В итоге ЛНЗ потерял первые домашние очки с «Карпатами». Прервалась победная серия ЛНЗ, продолжавшаяся в чемпионате 3 игры. Вместе с тем, беспроигрышная гостевая серия львовского клуба продолжается в чемпионате 5 игр: 3 победы и 2 ничьи, что стало повторением клубного рекорда в УПЛ.

Юрий НАЗАРКЕВИЧ

Украинская Премьер-лига. 11-й тур.

ЛНЗ – «Карпаты» - 0:1

Гол: Краснопир, 25

Предупреждения: Яшари, 13, Муравский, 62 – Альварес, 58, Мирошниченко, 59, Краснопир, 62, Киричок, 88

ЛНЗ: Паламарчук – Драмбаев, Горин, Муравский, Г. Пасич – Пастух (Кравчук, 76), Рябов (Ноникашвили, 62), Яшари – Кузык, Ассинор, Проспер.

«Карпаты»: Домчак – Мирошниченко, Киричок, Бабогло, Сыч – Бруниньо (Клименко, 90+2), Танда, Альварес – Шах (Чачуа, 61), Краснопир (Игор, 71), Витор.

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий).

Стадион: «Центральный» (Черкассы).

Удары (в створ) – 18(5) : 8(3)
Угловые – 5:3
Оффсайды – 8:2

ЛНЗ - КАРПАТЫ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 13°C

По теме:
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
Вернидуб поддержал игрока Динамо, который ошибся в матче против Шахтера
«Должны быть силой, а не обузой». Клуб УПЛ раскритиковал своих фанатов
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Карпаты отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон Маркевич прокомментировал игру Ярмоленко в матче с Шахтером
Футбол | 03 ноября 2025, 13:41 4
Мирон Маркевич прокомментировал игру Ярмоленко в матче с Шахтером
Мирон Маркевич прокомментировал игру Ярмоленко в матче с Шахтером

Легендарный специалист считает, что вингеру «не дали свободно дышать»

Где Лунин? Реал определился с заявкой на матч Лиги чемпионов с Ливерпулем
Футбол | 03 ноября 2025, 19:05 0
Где Лунин? Реал определился с заявкой на матч Лиги чемпионов с Ливерпулем
Где Лунин? Реал определился с заявкой на матч Лиги чемпионов с Ливерпулем

Во вторник, 4 ноября, мадридский клуб сыграет против английского «Ливерпуля»

ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
Футбол | 03.11.2025, 00:02
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
ВИДЕО. «Где Динамо, где?» Жадсон обратился к фанатам Шахтера
Футбол | 03.11.2025, 12:36
ВИДЕО. «Где Динамо, где?» Жадсон обратился к фанатам Шахтера
ВИДЕО. «Где Динамо, где?» Жадсон обратился к фанатам Шахтера
Джошуа принял неожиданное решение о будущем и обратился к Усику
Бокс | 03.11.2025, 07:02
Джошуа принял неожиданное решение о будущем и обратился к Усику
Джошуа принял неожиданное решение о будущем и обратился к Усику
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
etorfine
Які ж мерзенні карпати, просто падали, падали, падали. Тягнули час з 55 хвилини, голкіпер отримав жовту)) Це про футбол?)
Ответить
+2
Prokop_Andriy
враховуючи обстановку команд в таблиці то можна вважати що це сенсація
Ответить
0
Gargantua
антифутбол. карпаты забили дурачка и мешали сопернику играть в футбол. 
а ЛНЗ кроме навала ничего показать не смогли.
Ответить
-1
Roman
а 2хв догравали чи ні?
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Viktor Shuper
дніщенський матч від ЛНЗ. думав гол хоч точно забити мають, Карпати ж достатньо пропускають. але... 
Ответить
-4
Популярные новости
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
01.11.2025, 21:45 1
Футбол
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
02.11.2025, 22:59 32
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
02.11.2025, 20:44 63
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
02.11.2025, 08:20 10
Бокс
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
02.11.2025, 20:40 5
Футбол
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
02.11.2025, 09:22 5
Футбол
«Убийство, которое принесет сумасшедшие деньги». Усику подобрали соперника
«Убийство, которое принесет сумасшедшие деньги». Усику подобрали соперника
02.11.2025, 07:55
Бокс
ШОВКОВСКИЙ: Мне позвонили из судейского корпуса и сказали, что это пенальти
ШОВКОВСКИЙ: Мне позвонили из судейского корпуса и сказали, что это пенальти
02.11.2025, 20:50 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем