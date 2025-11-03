03.11.2025 13:30 - : -
21
0
Черноморец-2 – Пенуэл. Буковина-2 – Вильхивцы. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 3 ноября видеотрансляции матчей 16-го тура Второй лиги
3 ноября состоятся два матча 16-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 16-й тур, 3 ноября 2025
13:00. «Черноморец-2» – «Пенуэл»
13:30. «Буковина-2» – «Вильхивцы»
