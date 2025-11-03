Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Вторая лига
Буковина-2
03.11.2025 13:30 - : -
Вильхивцы
Украина. Вторая лига
03 ноября 2025, 01:21 | Обновлено 03 ноября 2025, 01:27
Черноморец-2 – Пенуэл. Буковина-2 – Вильхивцы. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 3 ноября видеотрансляции матчей 16-го тура Второй лиги

ФК Пенуэл

3 ноября состоятся два матча 16-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 16-й тур, 3 ноября 2025

  • 13:00. «Черноморец-2» – «Пенуэл»
  • 13:30. «Буковина-2» – «Вильхивцы»

чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины смотреть онлайн Буковина-2 Черновцы Черноморец-2 Одесса Пенуэл Кривой Рог Вильхивцы
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
