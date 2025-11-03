Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вильхивцы в гостях одолели Буковину-2. Результаты 16-го тура Второй лиги
Вторая лига
Буковина-2
03.11.2025 13:30 – FT 1 : 3
Вильхивцы
Украина. Вторая лига
38
0

Вильхивцы в гостях одолели Буковину-2. Результаты 16-го тура Второй лиги

В группах А и Б прошли по одному поединку

ФК Буковина

В понедельник, 3 ноября, во Второй лиге состоялись матчи 16-го тура. Между собой встречались соседи по турнирной таблице.

В группе А «Буковина-2» принимала ФК «Вильхивцы». Гости победили со счетом 3:1 и обошли «Буковину-2» в турнирной таблице.

В поединке группы Б также встретились соседи по турнирной таблице. Матч «Черноморца-2» с «Пенуэлом» завершился вничью 2:2.

Вторая лига. 16-й тур, 3 ноября

Черноморец-2 – Пенуэл – 2:2

Голы: Веник, 12, Жоао Нето, 70 – Матко, 40, Мациюк, 47

Буковина-2 – Вильхивцы – 1:3

Голы: Немчанинов, 52 (автогол) – Цуркан, 12, Шестаков, 71, Дебич, 85

Турнирные таблицы

Видеозаписи матчей

Черноморец-2 – Пенуэл

Буковина-2 – Вильхивцы

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Вильхивцы.
70’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Вильхивцы.
53’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Буковина-2.
13’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Вильхивцы.
