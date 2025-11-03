Вильхивцы в гостях одолели Буковину-2. Результаты 16-го тура Второй лиги
В группах А и Б прошли по одному поединку
В понедельник, 3 ноября, во Второй лиге состоялись матчи 16-го тура. Между собой встречались соседи по турнирной таблице.
В группе А «Буковина-2» принимала ФК «Вильхивцы». Гости победили со счетом 3:1 и обошли «Буковину-2» в турнирной таблице.
В поединке группы Б также встретились соседи по турнирной таблице. Матч «Черноморца-2» с «Пенуэлом» завершился вничью 2:2.
Вторая лига. 16-й тур, 3 ноября
Черноморец-2 – Пенуэл – 2:2
Голы: Веник, 12, Жоао Нето, 70 – Матко, 40, Мациюк, 47
Буковина-2 – Вильхивцы – 1:3
Голы: Немчанинов, 52 (автогол) – Цуркан, 12, Шестаков, 71, Дебич, 85
Турнирные таблицы
Видеозаписи матчей
Черноморец-2 – Пенуэл
Буковина-2 – Вильхивцы
События матча
